La plateforme Dzen passe à l'architecture IA Cortex

·39·Technologie
La plateforme Dzen passe à l'architecture IA Cortex

La plateforme Dzen a annoncé sa transition vers la nouvelle architecture d'intelligence artificielle Cortex pour le traitement et la diffusion de contenu. Cette mise à jour vise à reconstruire le système selon des principes modulaires. Selon les représentants de l'entreprise, la nouvelle structure permet d'analyser le contenu, la pertinence et la crédibilité des sources des publications, plutôt que de simplement répondre aux clics des utilisateurs. Comme le rapporte Ixbt.com l'information .

La tâche principale de la réforme est d'identifier l'origine des actualités dans un environnement de surcharge d'informations et de trouver des auteurs apportant une réelle expertise. Les changements reposent sur quatre axes principaux. Le système passe de la recherche de correspondances de mots dans le texte à l'analyse de la proximité sémantique. Cela aide à combiner algorithmiquement des textes similaires en sens, même avec un vocabulaire différent.

La deuxième priorité est la vérification rapide des faits. La nouvelle architecture identifie plus précisément la source originale des informations à une époque où le contenu généré par l'IA augmente. Le troisième axe implique l'analyse des signaux profonds des utilisateurs, y compris la lecture complète des articles, leur sauvegarde et leur discussion dans des messageries comme Telegram.

Enfin, l'adaptabilité technologique permet à la plateforme d'intégrer rapidement les actualités et d'établir des règles transparentes pour les médias. La priorité est donnée aux matériaux analytiques de haute qualité et aux informations vérifiées.

DzenCortexIntelligence ArtificielleAlgorithmeTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Founders Fund lance une émission avec les stars de la techAujourd'hui, 00:29Le PDG d'Airbnb Brian Chesky lance un nouveau laboratoire d'IAAujourd'hui, 23:00Anthropic à la veille de l'IPO : Daniela Amodei dissipe les doutes sur l'IAAujourd'hui, 22:55La Poste russe rétablit la livraison de colis depuis les États-UnisAujourd'hui, 21:58StrictlyVC Los Angeles aborde les technologies de défense et l'IAAujourd'hui, 21:53Filtr : Nouvel outil bloquant entièrement les publicités dans les apps iPhone et MacAujourd'hui, 21:50
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale