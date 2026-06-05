La plateforme Dzen passe à l'architecture IA Cortex

La plateforme Dzen a annoncé sa transition vers la nouvelle architecture d'intelligence artificielle Cortex pour le traitement et la diffusion de contenu. Cette mise à jour vise à reconstruire le système selon des principes modulaires. Selon les représentants de l'entreprise, la nouvelle structure permet d'analyser le contenu, la pertinence et la crédibilité des sources des publications, plutôt que de simplement répondre aux clics des utilisateurs. Comme le rapporte Ixbt.com l'information .

La tâche principale de la réforme est d'identifier l'origine des actualités dans un environnement de surcharge d'informations et de trouver des auteurs apportant une réelle expertise. Les changements reposent sur quatre axes principaux. Le système passe de la recherche de correspondances de mots dans le texte à l'analyse de la proximité sémantique. Cela aide à combiner algorithmiquement des textes similaires en sens, même avec un vocabulaire différent.

La deuxième priorité est la vérification rapide des faits. La nouvelle architecture identifie plus précisément la source originale des informations à une époque où le contenu généré par l'IA augmente. Le troisième axe implique l'analyse des signaux profonds des utilisateurs, y compris la lecture complète des articles, leur sauvegarde et leur discussion dans des messageries comme Telegram.

Enfin, l'adaptabilité technologique permet à la plateforme d'intégrer rapidement les actualités et d'établir des règles transparentes pour les médias. La priorité est donnée aux matériaux analytiques de haute qualité et aux informations vérifiées.