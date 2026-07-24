L'Inter intensifie les négociations pour le transfert de Cristian Romero

Le champion d'Italie en titre, l'Inter, a franchi une étape décisive pour renforcer sa ligne défensive. Le club milanais des Nerazzurri est entré dans la phase finale des négociations pour le transfert du défenseur de Tottenham, Cristian Romero. Ce transfert devrait devenir le plus gros investissement du club lors de ce mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'agent du footballeur argentin, Ciro Palermo, est actuellement à Milan. Le fait que cet événement coïncide avec le retour du directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, en ville témoigne de l'accélération des discussions. Les parties prévoient de se rencontrer dans les prochaines heures pour discuter des détails financiers du transfert.

Valeur du transfert et conditions financières

Cependant, parvenir à un accord ne sera pas facile. Tottenham réclame au moins 50 millions d'euros pour son capitaine. L'Inter tente de réduire ce prix en capitalisant sur le désir du joueur de retourner en Italie. Pour rappel, Cristian Romero a signé l'an dernier un contrat majeur avec le club londonien jusqu'en 2029, avec un salaire annuel de 12 millions d'euros.

Pour la direction de l'Inter, ce transfert est actuellement une priorité. Après les départs de défenseurs expérimentés comme Francesco Acerbi, Matteo Darmian et Stefan de Vrij, des lacunes sont apparues au centre de la défense sous les ordres du nouvel entraîneur Cristian Chivu. Par conséquent, les Milanais ont mis en pause les autres options pour se concentrer exclusivement sur Romero.

Retour en Italie et situation à Tottenham

La Serie A italienne n'est pas étrangère à Cristian Romero. Il a fait ses preuves en jouant pour le Genoa et l'Atalanta entre 2018 et 2021. Pour le défenseur champion du monde avec l'Argentine, rejoindre le club milanais pourrait représenter une nouvelle étape majeure dans sa carrière.

Il est dit que dans le nouveau projet de Tottenham, il n'y a plus de place pour Romero. Le staff technique dirigé par Roberto De Zerbi a décidé de renouveler l'équipe en profondeur. De plus, les relations du joueur avec la direction du club se sont refroidies. La raison invoquée serait le départ de Romero en Argentine pour soigner une blessure au pied la saison dernière, alors que l'équipe luttait pour son maintien en championnat.

Pour l'instant, le dialogue entre les clubs se poursuit. Si l'Inter accepte de payer la somme demandée ou trouve un compromis avec Tottenham, l'un des transferts les plus retentissants de la Serie A pourrait se concrétiser dans les prochains jours.