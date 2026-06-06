La vie après Instagram : Découvrez la nouvelle génération d'applications sociales

Pendant des années, le monde des réseaux sociaux a été sous le contrôle de géants de la tech comme Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google (YouTube), Snapchat, TikTok et X. Cependant, aujourd'hui, de nombreuses start-ups défient ces géants en créant des plateformes sociales personnelles qui connectent les gens autour d'intérêts de niche et de communautés. Si vous êtes fatigué des produits traditionnels de la Big Tech, plusieurs alternatives intéressantes sont apparues sur le marché. Techcrunch.com rapporte .

L'application Retro a été créée par d'anciens employés d'Instagram et est conçue pour partager des photos dans un format plus personnel et sécurisé. Ici, vous pouvez sélectionner vos meilleures photos hebdomadaires, créer des albums et partager des souvenirs avec des amis proches. Les paramètres de confidentialité vous permettent de contrôler entièrement qui peut voir vos photos.

L'application Cosmos, conçue pour les créateurs, est une alternative unique à la plateforme Pinterest, où les utilisateurs peuvent créer des profils adaptés à leurs goûts en utilisant des couleurs, des mots-clés ou des images. L'application Indigo permet d'utiliser simultanément les réseaux Mastodon et Bluesky. Cette application combine les réseaux sociaux décentralisés en une seule interface, aidant à publier du contenu sur les deux plateformes à la fois.

L'application Corner se décrit comme le « Google Maps social ». Avec plus de 125 000 utilisateurs, cette plateforme permet aux gens de compiler et de partager des listes de leurs adresses, restaurants et lieux cachés préférés. Pour les amateurs de vidéos courtes, l'application Divine a été lancée comme successeur du légendaire projet Vine. Elle propose plus de 500 000 vidéos archivées, et les utilisateurs peuvent à nouveau créer des clips de 6 secondes.