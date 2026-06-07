« Opération Gigawatt » : Holtec installera des petits réacteurs nucléaires SMR-300 aux États-Unis

L'entreprise américaine Holtec International a été choisie comme partenaire technologique du projet Green River Advanced Nuclear Project, prévu dans l'Utah. Dans le cadre de l'initiative « Opération Gigawatt », il est prévu d'installer des petits réacteurs modulaires Holtec SMR-300 sur le site de la future centrale, conçus pour produire de l'électricité propre. Auparavant connu sous le nom de Blue Castle, ce projet passe désormais de la phase de préparation à la mise en œuvre pratique. Selon Ixbt.com rapporte .

La nouvelle centrale sera basée sur des réacteurs SMR-300, chacun d'une puissance électrique supérieure à 300 MW. Ils sont construits sur la technologie des réacteurs à eau pressurisée, utilisée et maîtrisée depuis des décennies dans l'énergie nucléaire mondiale. Par ailleurs, les développeurs ont introduit plusieurs modifications visant à améliorer la sécurité et à réduire les coûts d'exploitation.

L'une des principales caractéristiques du SMR-300 est sa capacité à fonctionner dans des climats arides. Le réacteur peut être équipé d'un système de condenseur refroidi par air, ce qui réduit considérablement la consommation d'eau, un avantage majeur pour les régions pauvres en eau comme l'Utah. Le projet prévoit également l'utilisation de systèmes de sécurité passifs capables de mettre le réacteur en état sûr même en cas de perte totale de l'alimentation électrique externe.

Selon les estimations de Holtec, la conception simple nécessite environ 270 employés pour l'entretien de deux blocs énergétiques. C'est nettement moins que les grandes centrales nucléaires traditionnelles et devrait avoir un impact positif sur les coûts d'exploitation. Actuellement, les premiers réacteurs de la série SMR-300 suivent le processus d'octroi de licence auprès de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (NRC).