OpenAI travaille sur une nouvelle « super application »

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OpenAI travaille sur une nouvelle « super application »

OpenAI prévoit de lancer une version mise à jour de ChatGPT dans les semaines à venir. Selon le Financial Times, cette mise à jour deviendra une véritable « super application » incluant des outils de programmation et des agents d'intelligence artificielle. Techcrunch.com rapporte .

L'objectif principal de l'entreprise est de prendre l'avantage sur des concurrents comme Anthropic, en particulier en renforçant sa position sur le segment des clients professionnels. De plus, OpenAI vise à augmenter sa rentabilité avant son introduction en bourse (IPO). Cela implique d'orienter les utilisateurs gratuits vers des produits payants, notamment l'outil de programmation Codex.

Un cadre supérieur d'OpenAI a commenté la situation en affirmant que « le chat est mort ». Selon Thibault Sottiaux, responsable de la division des produits et plateformes principaux de l'entreprise, l'équipe travaille sur un agent personnel capable d'aider dans tous les aspects de la vie personnelle et professionnelle des utilisateurs.

Des informations sur les ambitions d'OpenAI de créer une « super application » circulent depuis l'année dernière. En mars, le Wall Street Journal indiquait que ces plans représentaient un tournant majeur dans la stratégie de l'entreprise. Désormais, la direction d'OpenAI abandonne les « projets secondaires » comme le générateur de vidéos Sora pour se concentrer entièrement sur l'écosystème principal.

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Nodirbek Razzokov
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