Prada et Axiom Space dévoilent une nouvelle couche de combinaison spatiale pour la mission Artemis IV

Axiom Space et Prada ont dévoilé un nouvel élément de la combinaison spatiale lunaire AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit) : le LCVG (Liquid Cooling and Ventilation Garment), un vêtement interne de refroidissement et de ventilation. Cette couche est en contact direct avec le corps des astronautes travaillant à la surface de la Lune dans le cadre de la mission Artemis IV de la NASA, assurant la thermorégulation et la ventilation. Selon Ixbt.com rapporte .

La base du LCVG est constituée d'un réseau de tubes parcourant les principaux groupes musculaires. Pendant que l'astronaute travaille, de l'eau refroidie circule dans ces tubes, évacuant la chaleur générée par l'effort physique. Selon les développeurs, le nouveau vêtement est conçu pour des activités extra-véhiculaires durant jusqu'à 8 heures. Pour améliorer la fiabilité, le système intègre un circuit de refroidissement de secours complet.

En plus du refroidissement, le LCVG assure une fonction de ventilation. Un système de tubes séparé apporte de l'oxygène frais à la zone du visage de l'astronaute et évacue simultanément le dioxyde de carbone expiré. Le gaz est ensuite purifié du CO2 dans l'unité de support vie, et l'oxygène est renvoyé dans le système de circulation.

Prada a contribué au projet non seulement par le design, mais aussi par le développement structurel, la modélisation 3D et la sélection de matériaux spéciaux. L'expérience de l'entreprise dans la création de tissus high-tech a aidé à choisir des fibres résistantes à une utilisation répétée lors de missions spatiales de longue durée. La combinaison AxEMU deviendra le principal moyen de protéger les humains de l'environnement extrêmement hostile de la Lune.