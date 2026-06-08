Blue Origin entame la restauration du pas de tir après l'explosion

·81·Technologie
Blue Origin entame la restauration du pas de tir après l'explosion

Le PDG de Blue Origin, Dave Limp, a fait le point sur les travaux au complexe de lancement LC-36 à la Cape Canaveral Space Force Station. Suite à une puissante explosion lors des essais à feu de la fusée New Glenn le 28 mai, l'entreprise a lancé les opérations de nettoyage et de restauration. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, les deuxièmes étages GS2 sont déplacés depuis le bâtiment d'intégration. Une photo publiée par Limp montre un grand étage blanc. Dans un avenir proche, plusieurs autres blocs GS2 et le booster Never Tell Me The Odds, qui a survécu à l'explosion, doivent être déplacés.

Rappelons que l'accident de mai a entièrement détruit la fusée en cours de test et a gravement endommagé le pas de tir. Cependant, selon les données de l'entreprise, les réservoirs principaux, la tour d'eau et autres éléments critiques de l'infrastructure sont presque intacts ou peuvent être réparés sur place.

Malgré cet incident, la direction de Blue Origin ne compte pas abandonner ses plans. L'entreprise a officiellement annoncé son intention de reprendre les vols et de poursuivre les missions d'exploration spatiale d'ici la fin 2026.

Blue OriginNew GlennEspaceTechnologieFusée
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une forte tempête magnétique attendue sur TerreUne forte tempête magnétique attendue sur TerreAujourd'hui, 10:27Présentation de l'Airbus A350-1000ULR : Capable de voler près de 24 heures sans escalePrésentation de l'Airbus A350-1000ULR : Capable de voler près de 24 heures sans escaleAujourd'hui, 10:20Caractéristiques du Redmi K100 Pro révélées : appareil photo 200 MP et batterie de 8000 mAhCaractéristiques du Redmi K100 Pro révélées : appareil photo 200 MP et batterie de 8000 mAhAujourd'hui, 09:57OWC Stack AI : Un périphérique externe étendant la mémoire GPU annoncéOWC Stack AI : Un périphérique externe étendant la mémoire GPU annoncéAujourd'hui, 09:28Huawei déploie la solution LampSite à 1 Gbit/s dans un grand centreHuawei déploie la solution LampSite à 1 Gbit/s dans un grand centreAujourd'hui, 09:26Half-Life lancé sur le smartphone Nokia N95 âgé de 19 ansHalf-Life lancé sur le smartphone Nokia N95 âgé de 19 ansAujourd'hui, 08:54
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin