Blue Origin entame la restauration du pas de tir après l'explosion

Le PDG de Blue Origin, Dave Limp, a fait le point sur les travaux au complexe de lancement LC-36 à la Cape Canaveral Space Force Station. Suite à une puissante explosion lors des essais à feu de la fusée New Glenn le 28 mai, l'entreprise a lancé les opérations de nettoyage et de restauration. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, les deuxièmes étages GS2 sont déplacés depuis le bâtiment d'intégration. Une photo publiée par Limp montre un grand étage blanc. Dans un avenir proche, plusieurs autres blocs GS2 et le booster Never Tell Me The Odds, qui a survécu à l'explosion, doivent être déplacés.

Rappelons que l'accident de mai a entièrement détruit la fusée en cours de test et a gravement endommagé le pas de tir. Cependant, selon les données de l'entreprise, les réservoirs principaux, la tour d'eau et autres éléments critiques de l'infrastructure sont presque intacts ou peuvent être réparés sur place.

Malgré cet incident, la direction de Blue Origin ne compte pas abandonner ses plans. L'entreprise a officiellement annoncé son intention de reprendre les vols et de poursuivre les missions d'exploration spatiale d'ici la fin 2026.