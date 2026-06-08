Sam Bankman-Fried demande une grâce à Trump

Sam Bankman-Fried, fondateur de la bourse de cryptomonnaies FTX, a officiellement soumis une demande de grâce au président américain Trump. Cette information est apparue sur le site web du Bureau des grâces du ministère de la Justice. Techcrunch.com rapporte .

Bankman-Fried a été reconnu coupable en 2024 de fraudes et de blanchiment d'argent et condamné à 25 ans de prison. Selon Bloomberg News, cette demande constitue sa tentative officielle d'écourter sa peine.

Trump a réussi à gracier des centaines de personnes durant son second mandat présidentiel. Bien que la plupart soient des participants aux événements du 6 janvier, une part importante concerne des individus accusés de crimes financiers. Selon une analyse de NBC News, plus de la moitié des personnes graciées ont commis des délits en col blanc tels que le blanchiment d'argent et la fraude bancaire.

Trump a également gracié plusieurs personnes ayant fait d'importants dons à ses campagnes politiques. Fait intéressant, selon Bloomberg, très peu de ceux graciés par Trump ont présenté une demande officielle au ministère de la Justice ; dans la plupart des cas, les décisions ont été prises directement.