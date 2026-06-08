Apple simplifie le partage de l'addition avec Siri et l'appareil photo

·28·Technologie
Apple simplifie le partage de l'addition avec Siri et l'appareil photo

Sortir dîner avec un grand groupe d'amis et diviser l'addition équitablement cause souvent des désagréments. La situation devient encore plus compliquée si vous avez commandé moins mais êtes obligé de payer pour les boissons coûteuses des autres. Lors de la conférence WWDC 2026, Apple a proposé une solution innovante à ce problème. Techcrunch.com rapporte .

Avec la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs doivent simplement pointer l'appareil photo de leur iPhone vers le ticket de caisse. Le mode Siri dans l'application Appareil photo transforme chaque article du ticket en élément sélectionnable. Cela permet d'identifier facilement qui a commandé quoi et d'envoyer des demandes de paiement individuelles via Apple Cash en fonction de la consommation de chacun.

Sebastien Marineau-Mes, vice-président de l'ingénierie logicielle chez Apple, a déclaré lors de la présentation : « Si vous dînez avec des amis et pointez l'appareil photo de votre iPhone vers l'addition, vous pouvez sélectionner les articles que vous avez commandés et diviser l'addition via Apple Cash. »

Bien que des applications comme SplitWise ou Tab offrent des services similaires, elles n'ont pas gagné en popularité. L'avantage de la solution d'Apple est son intégration avec les applications système natives comme iMessage. Cela permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements naturellement et rapidement sans télécharger d'applications supplémentaires.

De plus, la fonctionnalité Siri dans l'appareil photo peut être utilisée à d'autres fins. Par exemple, pointer l'appareil photo vers un plat fournira des informations sur sa valeur nutritionnelle approximative et sa teneur en calories.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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