La NASA prête pour la mission Artemis III : Moteurs livrés pour la fusée SLS

Northrop Grumman a achevé la livraison des moteurs-fusées à propergol solide destinés à la prochaine mission lunaire Artemis III de la NASA. Les huit derniers segments de moteur ont été expédiés par train depuis l'usine de l'entreprise à Promontory, dans l'Utah, vers le centre spatial Kennedy en Floride. Comme le rapporte Ixbt.com l'information .

Cet été, les ingénieurs de la NASA commenceront à installer les segments livrés sur la plateforme de lancement mobile. Ils seront assemblés en deux propulseurs à propergol solide à cinq segments pour la fusée super-lourde Space Launch System (SLS). Pendant le vol, ces propulseurs fournissent la poussée principale de la fusée – environ 3,27 millions de kilogrammes-force (kgf) – jouant un rôle décisif dans le décollage de l'ensemble du système.

Malgré les critiques adressées au programme SLS pour ses coûts élevés et ses retards, Northrop Grumman souligne la fiabilité des moteurs. Leur conception remonte au programme Space Shuttle, où la technologie a été testée lors de vols réels pendant des décennies. Pour le programme lunaire, les propulseurs ont été améliorés, les ingénieurs ayant accru leur efficacité et leur robustesse. Ces mêmes moteurs modernisés ont été utilisés avec succès lors des missions Artemis I et Artemis II.

La mission Artemis III devrait constituer la prochaine étape du retour de l'humanité sur la Lune. Selon le plan, les astronautes se rendront en orbite à bord du vaisseau Orion, où ils s'amarreront au module d'atterrissage et se prépareront à descendre à la surface. Le succès de la mission revêt une importance stratégique non seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi dans le contexte de la nouvelle « course à la Lune » entre les États-Unis et la Chine.