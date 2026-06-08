La NASA prête pour la mission Artemis III : Moteurs livrés pour la fusée SLS

·8·Technologie
La NASA prête pour la mission Artemis III : Moteurs livrés pour la fusée SLS

Northrop Grumman a achevé la livraison des moteurs-fusées à propergol solide destinés à la prochaine mission lunaire Artemis III de la NASA. Les huit derniers segments de moteur ont été expédiés par train depuis l'usine de l'entreprise à Promontory, dans l'Utah, vers le centre spatial Kennedy en Floride. Comme le rapporte Ixbt.com l'information .

Cet été, les ingénieurs de la NASA commenceront à installer les segments livrés sur la plateforme de lancement mobile. Ils seront assemblés en deux propulseurs à propergol solide à cinq segments pour la fusée super-lourde Space Launch System (SLS). Pendant le vol, ces propulseurs fournissent la poussée principale de la fusée – environ 3,27 millions de kilogrammes-force (kgf) – jouant un rôle décisif dans le décollage de l'ensemble du système.

Malgré les critiques adressées au programme SLS pour ses coûts élevés et ses retards, Northrop Grumman souligne la fiabilité des moteurs. Leur conception remonte au programme Space Shuttle, où la technologie a été testée lors de vols réels pendant des décennies. Pour le programme lunaire, les propulseurs ont été améliorés, les ingénieurs ayant accru leur efficacité et leur robustesse. Ces mêmes moteurs modernisés ont été utilisés avec succès lors des missions Artemis I et Artemis II.

La mission Artemis III devrait constituer la prochaine étape du retour de l'humanité sur la Lune. Selon le plan, les astronautes se rendront en orbite à bord du vaisseau Orion, où ils s'amarreront au module d'atterrissage et se prépareront à descendre à la surface. Le succès de la mission revêt une importance stratégique non seulement d'un point de vue scientifique, mais aussi dans le contexte de la nouvelle « course à la Lune » entre les États-Unis et la Chine.

NASAArtemis IIISLSEspaceNorthrop Grumman
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

WWDC 2026 : Une nouvelle ère pour Apple Intelligence, iOS 27 et SiriWWDC 2026 : Une nouvelle ère pour Apple Intelligence, iOS 27 et SiriAujourd'hui, 19:02Apple simplifie le partage de l'addition avec Siri et l'appareil photoApple simplifie le partage de l'addition avec Siri et l'appareil photoHier, 18:29OpenAI et Anthropic recrutent activement des experts étrangers en raison de la pénurie de talentsOpenAI et Anthropic recrutent activement des experts étrangers en raison de la pénurie de talentsHier, 18:27Apple permet aux parents de surveiller l'utilisation de l'iPhone par leurs enfantsApple permet aux parents de surveiller l'utilisation de l'iPhone par leurs enfantsHier, 18:27
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin