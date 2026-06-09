La carte virtuelle « Troïka » apparaît dans l’application « Moy id »

·5·Technologie
La carte virtuelle « Troïka » apparaît dans l’application « Moy id »

Les résidents et les visiteurs de Moscou peuvent désormais utiliser la carte de transport virtuelle « Troïka » directement via l’application « Moy id ». Cette nouveauté permet de payer les titres de transport dans tous les types de transports publics de la capitale à l’aide d’un smartphone, éliminant ainsi la nécessité de transporter une carte en plastique. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon le Département des technologies de l’information de la ville de Moscou, pour payer le trajet, l’utilisateur doit simplement afficher le code QR de la carte sur l’écran de son appareil. Le code est lu par le scanner du tourniquet dans le métro, le MCC (Anneau central de Moscou), le MCD (Diamètres centraux de Moscou) et les transports fluviaux.

Pour les transports de surface (bus, trolleybus, tramways) et les stations MCD équipées de validateurs, c’est l’inverse : il faut scanner le code QR affiché sur l’écran du validateur avec le smartphone. La « Troïka » virtuelle assure un paiement rapide du trajet et ne peut pas être perdue ou oubliée à la maison comme une carte en plastique.

Actuellement, l’application « Moy id » propose plus de 20 documents et services. Ils sont utiles pour accéder aux services municipaux, obtenir des réductions, confirmer des avantages et remplir divers formulaires et demandes. Comme le smartphone est toujours à portée de main, toutes les informations nécessaires sont prêtes à l’emploi au format numérique.

TroïkaMoy IdSmartphoneTransportCode QR
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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