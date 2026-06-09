Lancement d'une garde-robe numérique basée sur l'IA dans Google Photos

Une nouvelle fonctionnalité pratique pour les utilisateurs — Wardrobe — commence à être déployée dans le service Google Photos. Cet outil permet aux utilisateurs de numériser leurs vêtements et accessoires, d'analyser les articles existants et de proposer des tenues prêtes à porter. Selon Ixbt.com rapporte .

Pour l'instant, l'accès à cette fonctionnalité est limité. Seuls les abonnés aux forfaits payants Google One AI Pro et AI Ultra peuvent utiliser la nouvelle fonctionnalité. De plus, le service est actuellement disponible uniquement pour les propriétaires d'appareils Android, le support pour la plateforme iOS étant prévu pour plus tard. Géographiquement, le projet a été lancé aux États-Unis, au Brésil et en Inde.

Pour activer la fonctionnalité, le compte de l'utilisateur doit respecter la limite d'âge définie pour la région. De plus, la fonctionnalité Face Groups doit être activée dans les paramètres de Google Photos et l'utilisateur doit vérifier son visage. Cela est nécessaire pour que le système identifie précisément à qui appartiennent les vêtements sur les photos.

Le fonctionnement de Wardrobe repose sur la création d'un catalogue numérique basé sur tous les vêtements de l'utilisateur. Les algorithmes d'IA analysent les photos des 4 dernières années, reconnaissent les vêtements et les classent par catégories. Plus important encore, les utilisateurs peuvent essayer virtuellement des vêtements sur leurs avatars numériques et tester de nouveaux styles.