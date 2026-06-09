Apple met à jour les albums partagés iCloud pour Android et Windows

Apple a annoncé aujourd'hui une mise à jour majeure pour la fonction « Albums partagés » (Shared Albums) disponible via iCloud. Il est désormais beaucoup plus facile pour les amis et les membres de la famille utilisant des appareils Android et Windows de rejoindre des albums partagés et d'y télécharger leurs propres photos. Selon Ixbt.com rapporte .

L'aspect le plus important de cette mise à jour est la prise en charge des images en pleine résolution. Auparavant, la qualité des images était considérablement compressée pour les utilisateurs en dehors de l'écosystème Apple, mais ils peuvent désormais télécharger des photos en qualité originale sans aucune perte via iCloud.com.

Cette amélioration supprime l'une des principales barrières entre les groupes utilisant différents systèmes d'exploitation. Les utilisateurs d'Android et de Windows peuvent désormais participer pleinement aux albums partagés et partager leur contenu en qualité originale.

De plus, Apple a introduit de nouvelles méthodes pour filtrer les photos et laisser des commentaires dans les albums partagés. Les outils pour inviter d'autres utilisateurs aux albums ont également été améliorés, rendant le processus plus simple et plus intuitif.