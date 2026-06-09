Pas une copie de Starlink : Bureau 1440 a perdu son premier satellite

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Pas une copie de Starlink : Bureau 1440 a perdu son premier satellite

La société aérospatiale russe Bureau 1440 a perdu l'un de ses 16 premiers satellites de série lancés en orbite le 23 mars 2026. Kommersant rapporte cette information, citant les données de services ouverts de suivi spatial tels que n2yo.com et celestrak.org. Ixbt.com rapporte .

Selon les représentants de l'entreprise, six appareils expérimentaux des séries Rassvet-1 et Rassvet-2, ainsi que 15 satellites du premier lot de lancement, restent en orbite terrestre basse. Ces appareils ont passé les tests des systèmes principaux dans l'espace, effectuent actuellement des manœuvres et fonctionnent en mode normal. Bureau 1440 a souligné que le calendrier et la qualité du lancement des services de communication commerciaux restent inchangés.

L'entreprise russe prévoit de lancer un total de 292 satellites (y compris les unités de réserve) en orbite d'ici 2030. Le projet vise à fournir un accès Internet haut débit et est mis en œuvre dans le cadre du Projet national Économie numérique. Le volume total de financement du projet dépasse 431 milliards de roubles.

Auparavant, il avait été annoncé que la constellation de satellites Rassvet créée par Bureau 1440 n'est pas une copie du système Starlink, mais une plateforme personnelle spécialement conçue pour l'économie numérique russe. Cette technologie sert à fournir un Internet haut débit dans les zones reculées.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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