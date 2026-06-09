Yandex Books lance la lecture par rôles

Le narrateur virtuel de la plateforme Yandex Books a reçu une mise à jour majeure. Désormais, en mode « Rôles », l'IA lit les répliques des personnages avec différentes voix, rendant les conversations plus naturelles et compréhensibles. Selon Ixbt.com rapport .

Cette technologie repose sur les développements propriétaires de Yandex dans le domaine de la synthèse vocale. Le système analyse le texte, identifie l'interlocuteur et attribue automatiquement une voix selon le genre du personnage.

Actuellement, cette fonction est disponible pour 2 500 titres, avec des projets d'expansion future. En plus du nouveau mode, l'application conserve l'option d'écouter les livres avec une seule voix masculine ou féminine.

La technologie de synthèse vocale a été appliquée à plus de 150 000 livres sans narration audio professionnelle. Selon Yandex, un abonné sur dix utilise régulièrement le service de narrateur virtuel.