Evgeny Kaspersky dévoile des détails sur le smartphone inviolable

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Evgeny Kaspersky dévoile des détails sur le smartphone inviolable

Evgeny Kaspersky, directeur de « Kaspersky Lab », a annoncé que les travaux se poursuivent sur un smartphone sécurisé pour entreprises fonctionnant sous KasperskyOS, mais que l'appareil n'est pas encore prêt pour une commercialisation. Selon lui, l'ensemble des fonctionnalités de base est déjà opérationnel : le smartphone prend en charge les appels et les SMS, et intègre une horloge, un calendrier, une calculatrice et une messagerie. Ixbt.com rapporte .

L'appareil est équipé du navigateur Google Chrome, et pour l'instant, le seul jeu disponible est le classique « Démineur ». Pour le traitement des documents, le logiciel de « MoyOfis » est utilisé. Kaspersky a souligné que l'un des principaux défis du projet est l'adaptation des composants matériels au système d'exploitation propriétaire.

Étant donné que le smartphone n'est pas basé sur Android, il nécessite le développement et le support indépendants d'un grand nombre de pilotes pour les composants de l'appareil. Cela complique et prolonge considérablement le processus de création du smartphone.

« Il y a un an, l'appareil photo ne fonctionnait pas du tout ; maintenant, il fonctionne. Au début, il fonctionnait, mais sans autofocus. La vidéo ne fonctionne pas encore », a déclaré Evgeny Kaspersky. Auparavant, il avait annoncé la création d'un smartphone doté d'un système d'exploitation sécurisé et inviolable.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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