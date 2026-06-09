Sandstone lève 30 millions de dollars pour les équipes juridiques internes

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Sandstone lève 30 millions de dollars pour les équipes juridiques internes

Alors que des projets comme Harvey et Legora attirent des investissements importants, la Legal Tech est devenue l'un des secteurs les plus dynamiques et concurrentiels parmi les startups d'IA. Cependant, tandis que la plupart des outils se concentrent sur les cabinets privés, Sandstone vise un secteur négligé : les solutions pour les départements juridiques internes des entreprises. Techcrunch.com rapporte .

Mardi, Sandstone a annoncé avoir levé 30 millions de dollars lors d'une série de financement de série A dirigée par Lightspeed Venture Partners. Des investisseurs majeurs tels que Sequoia, Mantis VC et SV Angel ont également participé. Ce financement intervient seulement six mois après la levée de fonds d'amorçage de 10 millions de dollars en janvier.

Selon les fondateurs, la plateforme Sandstone est principalement conçue pour les départements juridiques des petites et moyennes entreprises. Le système aide à organiser les tâches arrivant via divers canaux tels que Slack, les e-mails et Jira. La technologie IA automatise des flux de travail spécifiques, y compris la rédaction, la révision et l'analyse juridique des documents, ainsi que le tri et l'acheminement des tâches.

Contrairement à d'autres systèmes, Sandstone met l'accent sur la gestion des relations et l'automatisation des flux de travail. Le cofondateur Jarryd Strydom souligne que des investisseurs comme Lightspeed ont placé leur confiance dans l'IA verticale de niche, car elle permet une compréhension approfondie même des plus petits détails des flux de travail.

Néanmoins, Sandstone fera sans doute face à une forte concurrence dans le domaine. Notamment, des laboratoires de premier plan comme Anthropic étendent leur service Claude for Legal, introduisant de nouveaux outils pour la recherche de dossiers et la préparation des dépositions.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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