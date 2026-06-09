Des recommandations personnalisées introduites dans l'Apple App Store

·11·Technologie
Des recommandations personnalisées introduites dans l'Apple App Store

Apple modifie fondamentalement le processus de découverte de nouvelles applications dans l'App Store. Les utilisateurs recevront désormais des recommandations personnalisées basées sur leurs intérêts et leur comportement, plutôt que de s'appuyer uniquement sur les tops des ventes ou les sélections des éditeurs. Cette innovation, présentée lors de la conférence WWDC, vise à rapprocher l'univers des applications des utilisateurs d'iPhone. Selon Techcrunch.com rapporte .

Dans le cadre du nouveau système, une section « Personalized Collections » (Collections personnalisées) apparaîtra dans l'App Store. De plus, une fonction spéciale « App Notes » expliquera pourquoi une application spécifique vous est recommandée. Ces recommandations s'amélioreront au fil du temps en fonction de l'historique d'utilisation et de téléchargement de l'utilisateur.

Plusieurs avantages ont également été créés pour les développeurs. Ils peuvent désormais utiliser des images et des vidéos de haute qualité en haut des pages de produits et dans les résultats de recherche. Cela permet une promotion plus efficace des nouveaux contenus ou des offres saisonnières. De plus, la nouvelle Asset Library aide à organiser les supports marketing.

Apple lance également le système « App Bundles » pour les développeurs impliqués dans le business d'abonnement. Cela permet à plusieurs développeurs de collaborer et d'offrir leurs applications sous forme d'un seul paquet à un prix inférieur à l'achat individuel. De plus, un système d'achat multi-utilisateurs est introduit pour les organisations et les grands groupes.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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