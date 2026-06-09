Apple supprimera les applications qui n'engagent pas les utilisateurs

Apple a averti les développeurs que certaines applications pourraient être entièrement supprimées de l'App Store. Selon les directives App Review Guidelines mises à jour cette semaine, les applications qui n'ont pas été mises à jour, améliorées ou qui n'ont pas réussi à engager les utilisateurs pendant une longue période peuvent être supprimées de la plateforme. Il s'agit d'un changement important dans la politique d'Apple, car auparavant, l'entreprise ne rejetait que les nouvelles applications qui étaient des copies ou appartenaient à des catégories saturées. Techcrunch.com rapporte .

Auparavant, les directives d'Apple décourageaient les développeurs de créer de nouveaux produits dans des catégories où de nombreuses applications existaient déjà. Les anciennes règles indiquaient avec humour : « L'App Store a assez de jeux de lampe de poche, de voyance, de rencontres et de beuverie. Nous rejetterons ces applications à moins qu'elles n'offrent une expérience unique et de haute qualité. » Le texte mis à jour lors de la conférence WWDC demande désormais aux développeurs de s'abstenir de créer des variantes d'applications populaires existantes.

La nouvelle liste inclut désormais les applications de fonds d'écran, les minuteries simples et les applications d'effets sonores. Apple a expliqué que ces catégories sont « bien établies » sur la plateforme App Store et n'accepteront désormais que les applications offrant une expérience « significativement différente ou améliorée ». Sinon, ces applications pourraient être supprimées du store.

Ces changements sont liés aux efforts d'Apple pour améliorer le système de recherche et de découverte d'applications dans l'App Store. Lors de l'événement WWDC, l'entreprise a présenté des recommandations personnalisées et des outils marketing pour aider les développeurs à développer leurs activités et à réengager les utilisateurs. La réduction des applications de faible qualité facilitera le travail des développeurs créant des produits de qualité.

De plus, Apple a averti les développeurs qui soumettent régulièrement des applications de faible qualité et médiocres qu'ils pourraient être entièrement exclus du programme Apple Developer Program. L'entreprise vise à ne conserver que les meilleurs contenus les plus utiles pour les utilisateurs.