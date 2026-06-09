Certaines applications bancaires ne fonctionnent plus après l'installation de la bêta iOS 27

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Certaines applications bancaires ne fonctionnent plus après l'installation de la bêta iOS 27

Les utilisateurs qui ont installé la première version bêta du système d'exploitation iOS 27 rencontrent des problèmes avec plusieurs applications russes. En particulier, les dernières versions de « T-Bank » se ferment immédiatement à l'ouverture. L'administration de la banque a ensuite officiellement confirmé l'existence de ce bug. Ixbt.com rapporte .

De plus, des perturbations sont signalées dans certaines versions de l'application « SberBank ». Par ailleurs, les utilisateurs ont rencontré des difficultés pour utiliser les services « Samokat » et « Koshelyok ». Pendant ce temps, de nombreuses applications populaires telles que « Gosuslugi », « Avito », « VKontakte », Ozon et Wildberries continuent de fonctionner normalement.

Les problèmes n'ont pas épargné les utilisateurs étrangers non plus. Les propriétaires d'iPhone se plaignent de l'incompatibilité de certaines applications avec iOS 27. En particulier, des erreurs ont été identifiées dans le jeu populaire Genshin Impact et le service Uber.

Comme il s'agit de la première version bêta destinée aux développeurs, de telles erreurs sont attendues. Les développeurs d'applications et Apple devraient mettre en œuvre toutes les corrections nécessaires avant la sortie de la version stable d'iOS 27.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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