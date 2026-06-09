iOS 27 : Nouvelles fonctionnalités non mentionnées par Apple lors de la keynote

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iOS 27 : Nouvelles fonctionnalités non mentionnées par Apple lors de la keynote

La grande star de la conférence Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) de cette année était la mise à jour de Siri AI. Bien qu'iOS 27 n'apporte pas de changements révolutionnaires, de nombreuses petites fonctions utiles ont été ajoutées, très pratiques pour les utilisateurs d'iPhone au quotidien. Selon Techcrunch.com rapporte .

L'une des nouveautés non annoncées sur scène par Apple concerne les capacités étendues de gestion de l'alimentation de la batterie. Les utilisateurs peuvent désormais limiter plus précisément le niveau de charge pour prolonger la durée de vie de l'appareil. Cela est particulièrement utile pour les propriétaires d'iPhone 15 et des modèles plus récents.

De plus, la personnalisation du Centre de contrôle (Control Center) a été simplifiée. Les développeurs tiers peuvent désormais ajouter des boutons personnalisés pour leurs applications, permettant aux utilisateurs un accès plus rapide à leurs fonctions préférées. Apple n'a pas détaillé cette commodité lors de la présentation.

L'application Messages a également gagné en confort. Par exemple, la fonction de programmation d'envoi de messages a été améliorée, et les utilisateurs peuvent désormais modifier leurs emojis de manière plus flexible. Ces petits détails rendent le système iOS 27 plus parfait et orienté vers l'utilisateur.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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