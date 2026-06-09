L'utilisateur Vérifiait Régulièrement le Connecteur d'Alimentation de la GeForce RTX 5090, Mais Il a Fondu

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L'utilisateur Vérifiait Régulièrement le Connecteur d'Alimentation de la GeForce RTX 5090, Mais Il a Fondu

Un rapport est apparu sur le forum Reddit concernant un autre problème lié au connecteur d'alimentation 16 broches de la carte graphique GeForce RTX 5090. L'utilisateur KusKundale a signalé avoir détecté des signes de fonte du connecteur lors de la maintenance planifiée de son ordinateur. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon le propriétaire du système, il surveillait régulièrement l'état de son appareil : tous les trois mois, il débranchait et rebranchait le câble d'alimentation de la carte graphique, et vérifiait également chaque mois la solidité de la connexion et nettoyait le boîtier de la poussière. Néanmoins, lors de l'inspection suivante, il a remarqué des signes de noircissement et de surchauffe à la fois sur le câble d'alimentation et sur le connecteur de la carte graphique elle-même.

Le système utilisait un câble original Corsair Type 4 avec connecteur 12VHPWR. Il est à noter que la carte graphique était installée verticalement, ce qui exclut dans ce cas la courbure excessive du câble, considérée comme l'une des principales causes de tels incidents.

Les experts suggèrent que le problème pourrait avoir été causé par l'usure des contacts due au débranchement et au rebranchement réguliers du connecteur. En raison des caractéristiques de conception, même de petits dommages aux plots de contact augmentent la résistance électrique, ce qui entraîne une surchauffe locale au fil du temps.

La situation n'est pas encore critique – la carte graphique est toujours fonctionnelle, mais l'utilisateur demande conseil à la communauté sur les prochaines étapes. Ce problème avec la série NVIDIA RTX reste d'actualité parmi les utilisateurs.

NVIDIAGeForce RTX 5090Carte GraphiqueTechnologieMatériel
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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