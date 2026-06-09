Le groupe FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), qui a dominé le monde de la technologie pendant longtemps, cède la place à une nouvelle alliance plus puissante. D'ici l'été 2026, le secteur a été complètement transformé par les introductions en bourse (IPO) records attendues d'entreprises comme SpaceX, Anthropic et OpenAI. Techcrunch.com rapporte .

Le nouvel acronyme MANGOS, qui se propage comme un virus sur les réseaux sociaux, inclut Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI et SpaceX. Proposé sur la plateforme X par les développeurs @krishdotdev et @lilscoot, ce nom représente les nouveaux leaders de l'ère de l'intelligence artificielle et des technologies spatiales.

Bien qu'Amazon et Netflix restent puissants, leurs réussites dans le streaming et le commerce électronique ne sont plus aussi révolutionnaires que l'IA et les systèmes basés sur des agents aujourd'hui. Actuellement, l'avenir de l'industrie technologique se construit autour de l'intelligence artificielle et des technologies autonomes.

Le succès du groupe MANGOS devrait devenir une nouvelle base pour l'économie mondiale. Cependant, il est crucial que ces changements ne provoquent pas de problèmes sociaux tels que la suppression d'emplois, mais servent plutôt une croissance économique saine. Il est temps de dire adieu à FAANG ; l'ère MANGOS est arrivée !