L'iPhone Ultra détecte l'angle de pliage pour adapter l'interface et l'audio

Des informations intéressantes sur le mécanisme de pliage du futur modèle iPhone Ultra (ou iPhone Fold) ont été trouvées dans la version bêta du système d'exploitation iOS 27. Selon l'initié Digital Chat Station, le smartphone sera capable de mesurer l'angle d'ouverture et de fermeture de la charnière avec une haute précision en temps réel. Cela est rapporté par Ixbt.com rapport .

L'appareil peut détecter indépendamment son état fermé, entièrement ouvert ou à demi plié. En conséquence, la position des éléments de l'interface change dynamiquement : par exemple, un écran standard comme celui de l'iPhone apparaît à l'état fermé, tandis qu'un bureau de style iPad apparaît à l'état ouvert. Il est également indiqué que le son des haut-parleurs est ajusté en fonction de la position de l'appareil.

Le blogueur réputé Sahil Karoul a récemment présenté des prototypes de l'iPhone Fold dans les couleurs classiques blanc et noir. L'iPhone pliable devrait être au format « livre », avec un écran interne de 7,7 pouces et un écran externe d'environ 5,3 pouces. Une caractéristique distinctive de l'appareil est le déplacement des boutons de volume vers le haut du châssis.

Selon les rumeurs, le bouton d'alimentation sur le côté droit sera combiné avec un capteur Touch ID, ce qui indique le retour d'un scanner d'empreintes digitales sur les smartphones Apple. Digital Chat Station avait auparavant gagné en crédibilité en annonçant avec précision des informations sur le Xiaomi 15 et d'autres flagships avant leur présentation officielle.