WWDC 2026 : Siri AI, iOS 27 et nouveautés Apple Intelligence

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WWDC 2026 : Siri AI, iOS 27 et nouveautés Apple Intelligence

La conférence WWDC 2026 a débuté à Apple Park, le siège d'Apple. L'événement restera marqué par des changements majeurs dans les systèmes Siri AI, iOS 27 et Apple Intelligence. De plus, cette conférence marque la dernière WWDC de Tim Cook en tant que PDG, car il a annoncé qu'il céderait sa place à John Ternus le 1er septembre. Apple déploie tous les efforts nécessaires pour retrouver sa position dans la course à l'IA. Techcrunch.com rapporte .

La présentation a principalement mis l'accent sur les mises à jour de l'assistant vocal Siri. Le nouveau Siri, alimenté par la technologie Google Gemini, sera désormais plus intelligent, plus conversationnel et intégré à l'intelligence visuelle. Les représentants d'Apple ont souligné que Siri fonctionnera non seulement au sein du système, mais aussi en tant qu'application autonome. Parallèlement, l'entreprise a mis un accent particulier sur la confidentialité, indiquant que les données des utilisateurs sont utilisées uniquement pour exécuter les requêtes et peuvent être auditées par des experts externes.

Des découvertes intéressantes ont été faites dans la version bêta d'iOS 27 pour les développeurs. La présence de codes tels que « foldState » et « angleDegrees » dans les fichiers système suggère que des travaux sont en cours sur le dispositif iPhone pliable tant attendu. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, il est très probable qu'un appareil de ce nouveau format soit présenté lors de l'événement de septembre.

Dans le cadre d'Apple Intelligence, des fonctionnalités de gestion des onglets dans Safari, de mise à jour des mots de passe en un seul geste et de compréhension du contexte inter-applications ont été ajoutées. L'application Messages propose désormais des options de réponse aidées par l'IA, tandis que l'application Phone peut afficher des informations pertinentes provenant de Mail et d'autres applications pendant les appels. En matière de design, le style Liquid Glass de l'année dernière a été légèrement affiné, offrant aux utilisateurs la possibilité de personnaliser les éléments selon leurs préférences.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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