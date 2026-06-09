Batterie 7600 mAh et écran 120 Hz : le Redmi Pad 2 9.7 arrive en vente

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Batterie 7600 mAh et écran 120 Hz : le Redmi Pad 2 9.7 arrive en vente

La tablette abordable Redmi Pad 2 9.7 de Xiaomi, qui a récemment fait ses débuts sur le marché international, sera mise en vente à partir du 11 juin 2026. C'est ce qu'annoncent les services de presse des grands distributeurs et détaillants d'électronique. Ixbt.com rapporte .

Les utilisateurs se voient proposer le modèle de base de la tablette ainsi qu'une version prenant en charge les réseaux 4G. L'appareil est disponible en deux couleurs : gris graphite et argent. Des prix promotionnels spéciaux sont attendus pour les acheteurs lors de la phase initiale des ventes.

La tablette est équipée d'un écran de 9,7 pouces avec une résolution 2K (2048 x 1280 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale de l'écran est de 600 nits, permettant une lecture confortable même par temps ensoleillé.

La plateforme Snapdragon 6s 4G Gen 2 assure les performances de l'appareil. Il dispose également d'un capteur principal de 8 MP et d'une caméra frontale de 5 MP. La batterie de 7600 mAh prend en charge la technologie de charge de 18 W.

Le Redmi Pad 2 9.7 fonctionne sous le nouveau système d'exploitation Xiaomi HyperOS 3. L'appareil ne mesure que 7,4 mm d'épaisseur, offrant un design compact et moderne.

XiaomiRedmi Pad 2TabletteSnapdragonXiaomi HyperOS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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