L'intelligence artificielle détecte deux fois plus de vulnérabilités logicielles

Malgré une augmentation spectaculaire de la détection des bogues et des vulnérabilités dans le code des logiciels grâce aux outils d'intelligence artificielle, cette tendance n'a pas entraîné de vague accrue de cyberattaques. Selon ixbt.com, une analyse menée par VulnCheck a montré que seulement 1,4 % (14 sur 1 061) des vulnérabilités identifiées avec l'aide de l'IA ont été exploitées par de véritables criminels. Ce chiffre ne diffère pas des statistiques sur les bogues traditionnels découverts par d'autres méthodes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Récemment, le rythme de signalement des failles logicielles s'est accéléré à un niveau sans précédent. La Base de données nationale sur les vulnérabilités des États-Unis (National Vulnerability Database, NVD) a enregistré 45 207 vulnérabilités logicielles entre le 1er janvier et le 27 juillet 2026. Ce chiffre est presque égal au résultat annuel record de 2025. Si le rythme actuel se maintient, ce chiffre pourrait doubler par rapport à l'année dernière d'ici la fin de l'année.

Augmentation des vulnérabilités chez les grandes entreprises technologiques

Les géants technologiques de premier plan se sont également montrés plus actifs dans la résolution des bogues de leurs produits. Microsoft a corrigé un nombre record de 622 problèmes, soulignant que les outils d'intelligence artificielle ont joué un rôle clé dans leur découverte. Oracle a quant à elle résolu 1 449 vulnérabilités lors de sa mise à jour de juillet, alors que ce chiffre était de 309 pour la même période de l'année dernière.

Néanmoins, l'analyse de VulnCheck confirme que l'augmentation du nombre total de bogues n'entraîne pas une hausse proportionnelle du nombre d'attaques. Bien que le nombre d'entrées CVE ait augmenté de 45 % au premier semestre 2026, la part des vulnérabilités utilisées dans de véritables cyberattaques n'a augmenté que de 10 %. Globalement, la part des CVE exploitées par les cybercriminels a diminué pour s'établir à 1,4 %.

Le projet Anthropic et les réussites des développeurs

Les chercheurs ont également examiné les résultats du projet Glasswing, qui utilise le système Claude d'Anthropic. Bien qu'il ait été annoncé en mai que Claude avait identifié plus de 23 000 problèmes potentiels, un nombre très restreint d'entre eux s'est vu attribuer des identifiants CVE et une seule vulnérabilité a été confirmée dans de réelles attaques. Selon les experts, ces taux de croissance témoignent non pas d'une expansion des capacités des hackers, mais du fait que les développeurs recherchent et trouvent eux-mêmes plus efficacement les bogues dans leurs logiciels.

Les vulnérabilités détectées et corrigées à temps par les fabricants évitent qu'elles ne tombent entre les mains des cybercriminels. Cependant, les risques n'ont pas totalement disparu. Le délai moyen entre la publication d'une vulnérabilité et sa première exploitation a diminué, passant de 120 jours en 2025 à 80 jours au premier semestre 2026.

L'intelligence artificielle elle-même devient la cible d'attaques

Au cours de cette période, des vulnérabilités ont également commencé à être détectées dans les systèmes d'intelligence artificielle eux-mêmes. Selon VulnCheck, 28 vulnérabilités connues ont été trouvées dans les systèmes d'IA, dont 10 ont été utilisées par des criminels. Par exemple, des cas d'accès aux identifiants des services OpenAI et Claude ont été observés via des bogues sur la plateforme LangFlow. Néanmoins, il a été prouvé que l'IA n'offre pas pour l'instant l'avantage escompté pour les cyberattaques, mais aide au contraire grandement les développeurs à prévenir les bogues.