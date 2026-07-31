L'intelligence artificielle détecte deux fois plus de vulnérabilités logicielles

·18·Technologie
L'intelligence artificielle détecte deux fois plus de vulnérabilités logicielles

Malgré une augmentation spectaculaire de la détection des bogues et des vulnérabilités dans le code des logiciels grâce aux outils d'intelligence artificielle, cette tendance n'a pas entraîné de vague accrue de cyberattaques. Selon ixbt.com, une analyse menée par VulnCheck a montré que seulement 1,4 % (14 sur 1 061) des vulnérabilités identifiées avec l'aide de l'IA ont été exploitées par de véritables criminels. Ce chiffre ne diffère pas des statistiques sur les bogues traditionnels découverts par d'autres méthodes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Récemment, le rythme de signalement des failles logicielles s'est accéléré à un niveau sans précédent. La Base de données nationale sur les vulnérabilités des États-Unis (National Vulnerability Database, NVD) a enregistré 45 207 vulnérabilités logicielles entre le 1er janvier et le 27 juillet 2026. Ce chiffre est presque égal au résultat annuel record de 2025. Si le rythme actuel se maintient, ce chiffre pourrait doubler par rapport à l'année dernière d'ici la fin de l'année.

Augmentation des vulnérabilités chez les grandes entreprises technologiques

Les géants technologiques de premier plan se sont également montrés plus actifs dans la résolution des bogues de leurs produits. Microsoft a corrigé un nombre record de 622 problèmes, soulignant que les outils d'intelligence artificielle ont joué un rôle clé dans leur découverte. Oracle a quant à elle résolu 1 449 vulnérabilités lors de sa mise à jour de juillet, alors que ce chiffre était de 309 pour la même période de l'année dernière.

Néanmoins, l'analyse de VulnCheck confirme que l'augmentation du nombre total de bogues n'entraîne pas une hausse proportionnelle du nombre d'attaques. Bien que le nombre d'entrées CVE ait augmenté de 45 % au premier semestre 2026, la part des vulnérabilités utilisées dans de véritables cyberattaques n'a augmenté que de 10 %. Globalement, la part des CVE exploitées par les cybercriminels a diminué pour s'établir à 1,4 %.

Le projet Anthropic et les réussites des développeurs

Les chercheurs ont également examiné les résultats du projet Glasswing, qui utilise le système Claude d'Anthropic. Bien qu'il ait été annoncé en mai que Claude avait identifié plus de 23 000 problèmes potentiels, un nombre très restreint d'entre eux s'est vu attribuer des identifiants CVE et une seule vulnérabilité a été confirmée dans de réelles attaques. Selon les experts, ces taux de croissance témoignent non pas d'une expansion des capacités des hackers, mais du fait que les développeurs recherchent et trouvent eux-mêmes plus efficacement les bogues dans leurs logiciels.

Les vulnérabilités détectées et corrigées à temps par les fabricants évitent qu'elles ne tombent entre les mains des cybercriminels. Cependant, les risques n'ont pas totalement disparu. Le délai moyen entre la publication d'une vulnérabilité et sa première exploitation a diminué, passant de 120 jours en 2025 à 80 jours au premier semestre 2026.

L'intelligence artificielle elle-même devient la cible d'attaques

Au cours de cette période, des vulnérabilités ont également commencé à être détectées dans les systèmes d'intelligence artificielle eux-mêmes. Selon VulnCheck, 28 vulnérabilités connues ont été trouvées dans les systèmes d'IA, dont 10 ont été utilisées par des criminels. Par exemple, des cas d'accès aux identifiants des services OpenAI et Claude ont été observés via des bogues sur la plateforme LangFlow. Néanmoins, il a été prouvé que l'IA n'offre pas pour l'instant l'avantage escompté pour les cyberattaques, mais aide au contraire grandement les développeurs à prévenir les bogues.

Intelligence ArtificielleCybersécuritéLogicielVulnCheckCyberattaques
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le premier réseau de satellites pour la détection précoce des feux de forêt est entré en serviceLe premier réseau de satellites pour la détection précoce des feux de forêt est entré en serviceAujourd'hui, 07:52Une IA accède par inattention à des systèmes réels lors d'un test de sécuritéUne IA accède par inattention à des systèmes réels lors d'un test de sécuritéAujourd'hui, 06:28Reddit affiche un chiffre d'affaires record au T2, mais l'IA inquièteReddit affiche un chiffre d'affaires record au T2, mais l'IA inquièteAujourd'hui, 04:52Apple augmente considérablement ses stocks en raison d'une pénurie de composants mémoireApple augmente considérablement ses stocks en raison d'une pénurie de composants mémoireAujourd'hui, 04:24Le fonds de Leopold Aschenbrenner a vendu ses fonds négociés en bourseLe fonds de Leopold Aschenbrenner a vendu ses fonds négociés en bourseAujourd'hui, 04:23Baisse inattendue dans le réseau de services d'AppleBaisse inattendue dans le réseau de services d'AppleAujourd'hui, 03:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine