OnePlus Turbo 6X : batterie de 7000 mAh et écran 144 Hz pour seulement 220 dollars

OnePlus a publié les images officielles de son nouveau smartphone Turbo 6X et a révélé les principales caractéristiques techniques de l'appareil. La présentation complète de l'appareil est attendue dans les prochaines heures, avec un prix estimé à 1500 yuans (environ 220 dollars). Le nouveau modèle sera disponible dans les trois couleurs présentées sur les images. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le smartphone est équipé d'un boîtier aux cadres latéraux plats et d'un double appareil photo principal. L'un des points forts du OnePlus Turbo 6X est son écran IPS 144 Hz. Cet écran est doté de fonctions de protection oculaire et le scintillement est pratiquement imperceptible.

Le smartphone dispose également d'une batterie de 7000 mAh. Selon les informations officielles, cette batterie est conçue pour une utilisation à long terme et conservera ses caractéristiques de capacité initiale pendant six ans. La plateforme matérielle de l'appareil est basée sur le chipset MediaTek Dimensity 7360 Super.

Parallèlement, OnePlus prépare également le modèle Turbo 6X Pro, plus puissant. Il sera équipé d'une batterie de 8000 mAh, d'un processeur Dimensity 7400 Super, d'un écran Samsung de résolution 1,5K et d'un système de protection totale contre l'eau. La version Pro sera présentée en deux couleurs : orange et noir.