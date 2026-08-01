Also, fondée par Rivian, commence la livraison de ses premiers vélos électriques

La startup Also, fondée par Rivian, acteur du marché des véhicules électriques, a annoncé qu'après plusieurs mois de retard, elle commençait à livrer ses premiers vélos électriques TM-B aux clients. Selon TechCrunch, les vélos de l'édition spéciale Launch Edition, affichés à 4 500 dollars, ont quitté le fabricant pour l'entrepôt américain, et toutes les commandes devraient être remises à leurs propriétaires d'ici septembre. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le projet Also a débuté en 2022 comme une expérience secrète au sein de Rivian. Le PDG de Rivian, RJ Scaringe, avait exploré cette idée afin de compléter la gamme de véhicules électriques de l'entreprise, conçue pour les amateurs de plein air, par un vélo électrique. L'entreprise a planché sur le développement pendant plusieurs années, faisant même appel à l'agence LoveFrom du célèbre designer Jony Ive dès la phase de conception initiale.

En mars 2025, Rivian a scindé Also en une entreprise indépendante et a levé 105 millions de dollars auprès du fonds Eclipse. La startup avait présenté son premier vélo électrique TM-B au public en octobre de la même année. Le produit devait initialement sortir au printemps 2026, mais les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont repoussé l'échéance à juillet.

Problèmes de chaîne d'approvisionnement et mécontentement des clients

Selon les représentants de l'entreprise, le changement de calendrier de livraison est dû à une forte pression sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. La forte hausse de la demande de matières premières et de composants électroniques a provoqué des difficultés temporaires dans la livraison des pièces clés nécessaires aux vélos TM-B. Néanmoins, les équipes d'ingénierie et de production ont accéléré le travail sans jamais transiger sur les normes de sécurité et de qualité.

Parallèlement, plusieurs mois de retards ont déçu les acheteurs et provoqué des plaintes concernant un manque de communication. Sur le forum r/ALSOmicromobility de Reddit, les utilisateurs ont vivement critiqué l'incapacité de l'entreprise à respecter les délais et à fournir suffisamment d'informations. Bien que la direction d'Also n'ait pas voulu divulguer quels composants précis avaient causé le retard, elle s'efforce de résoudre ces problèmes de service client.

Les grands projets futurs d'Also

Also ne se considère pas comme un simple fabricant de vélos, mais comme une entreprise de transport globale. La startup prévoit de développer à l'avenir des véhicules de livraison à pédales à quatre roues pour Amazon. L'entreprise travaille également sur un véhicule de livraison autonome pour DoorDash.

Cependant, à ce stade, la tâche principale d'Also est de livrer avec succès son premier produit, le vélo électrique TM-B, et de résoudre les problèmes de perte de confiance avec les consommateurs.