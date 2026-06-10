La mission de l'observatoire spatial Spektr-RG prolongée jusqu'en 2031

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La mission de l'observatoire spatial Spektr-RG prolongée jusqu'en 2031

Le Conseil spatial de l'Académie des sciences de Russie a décidé de prolonger le fonctionnement de l'observatoire spatial Spektr-RG de cinq années supplémentaires. Ainsi, cette mission, débutée en 2019, se poursuivra au moins jusqu'en 2031, malgré l'expiration de sa durée de vie initiale garantie. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

À l'issue de la réunion, les experts ont jugé l'état technique de l'appareil suffisant pour les opérations futures. Selon Ivan Moskatinyev, premier concepteur en chef adjoint de NPO Lavotchkine, tous les systèmes principaux de l'observatoire sont en bon état de fonctionnement et les réserves de carburant à bord permettent de poursuivre le programme scientifique.

Dans les années à venir, Spektr-RG se concentrera sur des études ultra-profondes des régions centrales de la Voie lactée et du disque galactique, sur un relevé étendu de tout le ciel et sur des observations conjointes avec d'autres observatoires terrestres et spatiaux. Les scientifiques prévoient également d'utiliser l'appareil pour surveiller les pulsars avec une grande précision, ce qui pourrait aider à créer un système de navigation spatiale unique basé sur des objets naturels.

L'observatoire Spektr-RG est situé au point de Lagrange L2 et est conçu pour observer l'univers dans le domaine des rayons X. L'appareil est équipé de deux télescopes à rayons X : le russe ART-XC et l'allemand eROSITA. Cependant, depuis février 2022, l'instrument eROSITA est en mode de sécurité sur décision de la partie allemande, de sorte que le programme scientifique est actuellement mené uniquement à l'aide de l'instrument ART-XC.

Les experts notent qu'il est fort probable que Spektr-RG serve plus longtemps que la Station spatiale internationale (ISS), dont la désorbitation est prévue pour 2030.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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