Les ventes de consoles PlayStation 5 s'approchent du cap des 100 millions

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Les ventes de consoles PlayStation 5 s'approchent du cap des 100 millions

Selon le dernier rapport financier publié par Sony, le nombre de consoles PlayStation 5 vendues dans le monde a atteint 95,3 millions d'unités. Cet appareil occupe actuellement une place de choix dans le classement des consoles de jeux les plus vendues de l'histoire et devrait bientôt franchir de nouveaux caps. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Néanmoins, les indicateurs de la dernière période financière ont montré un léger déclin. Selon ixbt.com, seulement 1,6 million de PlayStation 5 ont été vendues au cours du dernier trimestre, ce résultat étant inférieur de 36 % à celui de la même période de l'année précédente.

Facteurs de croissance futurs et tendances du marché

Selon les experts, une reprise des ventes de consoles pourrait être observée dans un proche avenir. La principale raison invoquée est le projet GTA VI, dont la sortie est attendue prochainement. Ce jeu tant attendu incitera sans aucun doute des millions d'utilisateurs à acheter des consoles de nouvelle génération.

La part du contenu numérique est également en augmentation. Au cours de la période du rapport, les ventes de versions numériques des jeux ont représenté 82 % du volume total. Pour rappel, il avait été annoncé précédemment que Sony cesserait de produire des disques pour les nouveaux jeux à partir de 2028.

Place dans le classement historique et prochains caps

Actuellement, la PlayStation 5 occupe la huitième place du classement des consoles les plus vendues de tous les temps. Elle a réussi à surpasser le résultat de 87,4 millions de sa prédécesseur, la PS3, mais reste pour l'instant derrière la Wii (101,63 millions d'unités).

Pour grimper plus haut dans le classement, Sony devra vendre plus de 6 millions d'appareils supplémentaires. Après ce cap, les places suivantes sont occupées par d'autres membres de la famille PlayStation : la PlayStation originale (102,49 millions d'unités) et la PS4, vendue à 117,2 millions d'exemplaires.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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