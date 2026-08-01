Amazon a augmenté le budget des projets d'intelligence artificielle de 860 pour cent

·19·Technologie
Amazon a augmenté le budget des projets d'intelligence artificielle de 860 pour cent

L'introduction rapide des technologies d'intelligence artificielle crée des défis financiers imprévus pour les grandes entreprises. Selon le Financial Times, Amazon a dépensé des sommes astronomiques lors de l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle pour des projets internes, dépassant largement le budget prévu. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

En particulier, un projet sur la marketplace destiné à comparer automatiquement les données des auteurs avec les fiches produits a coûté 1,8 million de dollars à l'entreprise. Le modèle Claude Sonnet d'Anthropic a été utilisé pour cette tâche, et ce montant s'est avéré supérieur de 860 pour cent au budget initial approuvé.

Manque de contrôle et coûts cachés

Ce gouffre financier n'a pas été remarqué immédiatement, ce qui a aggravé la situation. Les coûts excessivement élevés n'ont été découverts qu'au bout de cinq mois et, pire encore, malgré toutes ces dépenses, le projet n'a finalement jamais été mis en œuvre.

Selon le Financial Times, de tels cas n'étaient pas isolés. L'entreprise a dépensé 541 000 dollars supplémentaires que prévu pour le développement d'un outil d'audit financier, et près de 134 000 dollars en trop sur un projet d'intelligence artificielle visant à optimiser les processus logistiques.

Critique interne et changement d'approche

Lors d'une réunion interne à huis clos, les ingénieurs d'Amazon ont qualifié de telles situations de « catastrophiquement coûteuses ». L'un des employés a souligné qu'il est très difficile d'estimer à l'avance les coûts réels des projets d'intelligence artificielle.

Suite à cela, la direction d'Amazon a décidé de fermer le classement interne KiroRank, qui encourageait les employés à utiliser activement les agents d'intelligence artificielle. Désormais, la direction appelle ses employés à « ne pas utiliser l'intelligence artificielle simplement pour le plaisir ».

Dans la situation actuelle, l'augmentation des coûts a contraint la corporation à réexaminer ses approches en matière d'utilisation des technologies de pointe. De leur côté, les représentants d'Amazon ont déclaré que les informations publiées dans le Financial Times étaient basées uniquement sur des cas isolés et ne reflétaient pas pleinement la manière dont la majorité des équipes appliquent l'intelligence artificielle dans leurs processus internes.

AmazonIntelligence ArtificielleClaude SonnetTechnologiesCoûts Financiers
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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