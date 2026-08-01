Un requin géant au large de New York stupéfie les scientifiques

L'apparition d'un requin mako géant près des côtes de New York a une fois de plus attiré l'attention des scientifiques et des passionnés de la vie marine. Mesurant près de 12 pieds (3,6 mètres) de long, ce grand prédateur « Sharkzilla » a été signalé pour avoir attaqué plusieurs grands animaux marins autour de Long Island.

Il est rapporté que cet immense requin mako Montauk a attaqué une baleine à bosse nageant à proximité, laissant des marques de morsure d'environ 2 pieds sur son corps. Il s'en est également pris à un phoque gris, y laissant une blessure profonde de 22 pouces . Des attaques sur des thons pesant 400 livres dans la même zone sont également attribuées à ce requin. Cela a été révélé dans le Discovery Channel documentaire intitulé « Sharkzilla Takes New York » .

Le biologiste marin Craig O'Connella souligné que de telles blessures massives pourraient être un signe important du retour des grands requins mako sur les côtes de New York ces dernières années.

Une autre hypothèse intéressante a été avancée dans l'émission. Selon le scientifique, 15 000 barils de déchets nucléaires enterrés dans le canyon d'Hudson à la fin des années 1960 et les fuites radioactives détectées par la suite pourraient avoir affecté la vie marine. Il a déclaré qu'un tel impact pourrait potentiellement provoquer des mutations génétiques et une croissance inhabituelle chez certains animaux.

« Si les animaux sont exposés à des déchets radioactifs, cela peut entraîner des mutations génétiques et une croissance anormale. Si ce prédateur a subi un tel changement, il pourrait être plus rapide, plus fort et plus dangereux », a déclaré O'Connell.

Par la suite, les experts ont commencé « Sharkzilla »à le retrouver, à l'étiqueter et à prélever des échantillons de tissus pour des tests de radioactivité.

Le scientifique a noté que les côtes de New York étaient autrefois connues pour leurs requins mako géants. Plus tard, ils ont presque disparu en raison de la surpêche. Cependant, les observations actuelles montrent que les grands requins reviennent dans cette zone.

À la fin des enquêtes, la question principale a été clarifiée. Les analyses « Sharkzilla »ont montré qu'il n'y avait aucune trace de radioactivité. Les experts ont souligné qu'il s'agissait probablement d'un requin mako enceinte et que sa grande taille ainsi que sa capacité de chasse extrêmement rapide et puissante étaient des caractéristiques naturelles.