La piste légendaire de Winamp : le lecteur de musique de nouvelle génération sortira en 2027

Le lecteur légendaire Winamp, qui a atteint une popularité sans précédent au début des années 2000 parmi les utilisateurs d'ordinateurs, fera bientôt son retour sur le marché dans un format complètement nouveau. Selon les rapports d'ixbt.com, les auteurs du projet prévoient de le présenter non pas comme un simple programme, mais comme un service en ligne moderne doté de fonctionnalités étendues. Cette étape devrait être un mouvement stratégique important pour faire revivre la marque classique à l'ère du streaming numérique. C'est ce qu'annonce Ixbt.com rapporte .

Il est annoncé que la nouvelle génération de Winamp Player sortira officiellement au premier semestre 2027. Selon les premières données, ce produit offrira aux utilisateurs une toute nouvelle expérience d'écoute. L'objectif principal est d'adapter pleinement le lecteur de musique aux exigences de l'ère du streaming moderne et de le rendre encore plus pratique.

Partenariat stratégique avec Deezer

Pour réaliser ces grands projets, l'entreprise Winamp a conclu un accord de partenariat stratégique avec le célèbre service Deezer . Conformément au communiqué de presse officiel, Deezer sera le principal partenaire technologique pour assurer le fonctionnement stable du lecteur de musique de nouvelle génération. Ce partenariat élargira considérablement les capacités techniques du projet.

Selon les conditions du partenariat, Deezer fournira à Winamp sa technologie de diffusion de musique en continu ainsi que son vaste catalogue musical mondial. En conséquence, Winamp aura la possibilité de lancer un service d'abonnement spécial sous sa propre marque. Cela permettra aux utilisateurs d'écouter non seulement leurs anciennes pistes préférées, mais aussi des millions de nouvelles compositions du monde entier directement dans l'application.

Harmonie des fichiers locaux et du mode streaming

Le nouveau Winamp Player sera présenté directement comme un logiciel spécial, et les nouveaux services seront entièrement intégrés dans son interface. Grâce aux solutions techniques, les utilisateurs pourront continuer à utiliser le lecteur comme avant, c'est-à-dire en lançant des fichiers audio locaux sur l'appareil.

Dans le même temps, un mode de streaming moderne sera également disponible, ce qui combine parfaitement ces deux approches. Selon les experts, l'union de la simplicité du passé et des possibilités infinies d'Internet d'aujourd'hui aidera la marque Winamp à ramener des millions d'anciens fans tout en attirant l'attention de la jeune génération.