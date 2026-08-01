L'Inde devient un marché lucratif pour les applications mobiles

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L'Inde devient un marché lucratif pour les applications mobiles

Pendant des années, l'Inde est restée le plus grand marché de téléchargement d'applications au juin, mais y générer des revenus était considéré comme l'une des tâches les plus difficiles. Cependant, selon les informations rapportées par ixbt.com, cette situation commence désormais à changer et les consommateurs indiens dépensent davantage pour l'AI, le divertissement et d'autres applications premium. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

S'appuyant sur un nouveau rapport de la société d'analyse Sensor Tower, il est indiqué qu'au deuxième trimestre de cette année, le marché indien des applications mobiles a enregistré un chiffre record en matière de dépenses des consommateurs, atteignant 345 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 35 % par rapport à la même période de l'année dernière. Les experts soulignent que cette croissance est principalement portée par l'AI générative, le streaming et les applications de productivité plutôt que par les jeux.

Le rôle des paiements numériques et des abonnements

Ce chiffre record s'appuie sur une tendance générale à la hausse de la monétisation des applications. Iv Chen, analyste chez Sensor Tower, a déclaré à TechCrunch que les revenus générés par téléchargement en Inde ont plus doublé au cours des trois an et demi derniers, tandis que le volume des téléchargements trimestriels est resté stable autour de 6,3 milliards depuis 2023.

Ces changements positifs ont été stimulés par la généralisation des paiements numériques, notamment l'Interface unifiée des paiements (UPI) et les portefeuilles numériques, qui permettent aux utilisateurs de transférer de l'argent directement depuis leurs comptes bancaires. Ces systèmes ont réduit les obstacles aux achats in-app et ont renforcé l'attitude positive des utilisateurs à l'égard des services numériques et des abonnements.

Taux de croissance à l'échelle mondiale

Selon les données fournies, cette tendance se manifeste également clairement à l'échelle mondiale. Au deuxième trimestre, parmi les principaux marchés d'applications, l'Inde est le pays qui a enregistré la croissance des revenus la plus rapide. À titre de comparaison, ce chiffre était de 30 % au Mexique et de 25 % en Turquie, tandis que les revenus du marché des applications aux États-Unis ont diminué de 3 % au cours de la même période.

Néanmoins, l'Inde reste nettement en retard par rapport aux marchés matures. En particulier, le revenu par téléchargement est d'environ 4,60 dollars aux États-Unis, 3,90 dollars en Corée du Sud et 6,10 dollars au Japon. En Inde, ce chiffre est pour l'instant nettement inférieur.

La part de l'AI et des applications non ludiques

Cependant, selon les experts, la trajectoire de développement est plus importante que les chiffres absolus. La croissance régulière des revenus témoigne de l'existence de vastes opportunités pour l'avenir à long terme. En particulier, l'AI générative est devenue l'un des domaines connaissant la croissance la plus rapide.

Selon les données de Sensor Tower, au deuxième trimestre, ChatGPT d'OpenAI et les applications Claude créées par Anthropic ont représenté ensemble près de 83 % des revenus des applications d'AI en Inde. De plus, la majeure partie des revenus totaux des applications dans le pays provient des applications non ludiques, représentant 68 % au premier semestre de cette année.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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