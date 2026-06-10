Starship change la donne : la capacité du réseau Starlink va monter en flèche

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Starship change la donne : la capacité du réseau Starlink va monter en flèche

Selon les données officielles publiées par SpaceX, un seul vol de la fusée Starship transportant les futurs satellites Starlink V3 pourrait déployer environ 60 unités en orbite et augmenter le débit du réseau d'environ 61 000 Gbps. À titre de comparaison, un seul vol de Falcon 9 avec 27 satellites Starlink V2 n'ajoute que 2 600 Gbps de capacité. C'est ce qu'a rapporté Ixbt.com .

Les calculs suggèrent qu'un vol de Starship est théoriquement équivalent à 23 vols de Falcon 9 en termes de capacité réseau ajoutée. À l'échelle du programme, cela signifie que dix vols avec des satellites Starlink V3 sont capables de doubler le débit total actuel de l'ensemble du réseau Starlink. Ce bond spectaculaire est lié à la transition vers des satellites de nouvelle génération qui augmentent la densité de transmission des données et l'efficacité de la constellation orbitale.

Les nouveaux satellites Starlink V3 offrent un débit plus de 10 fois supérieur à celui du modèle V2 — chacun peut fournir des vitesses supérieures à 1 Tbps. Il est prévu d'augmenter le nombre d'unités par 10 à l'avenir, ce qui entraînera une croissance de la capacité totale du système de plus de 100 fois. Auparavant, SpaceX avait présenté son premier centre de données spatial conçu pour les calculs d'IA sous le nom de code AI1.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a souligné que la création de centres de traitement de données orbitaux pour l'IA n'est pas une tâche d'ingénierie complexe. L'entreprise a également présenté des terminaux Starlink de nouvelle génération. Ces appareils devraient être produits en volumes beaucoup plus importants que les modèles actuels.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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