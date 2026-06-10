Batterie de 7000 mAh et écran 144 Hz : OnePlus Turbo 6X dévoilé

OnePlus a présenté en Chine, aux côtés du modèle Turbo 6X Pro, sa version plus abordable : le smartphone OnePlus Turbo 6X. L'appareil est propulsé par la plateforme Dimensity 7360 Super et a réussi à atteindre près d'un million de points lors des tests AnTuTu. Le nouveau modèle sera commercialisé à partir du 15 juin avec un prix de départ de 1499 yuans (environ 220 dollars). C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le smartphone est doté d'un écran IPS de 6,72 pouces offrant une résolution Full HD+ (2400 × 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité allant jusqu'à 1000 nits. Une caractéristique unique de l'écran est qu'il peut être utilisé confortablement avec les mains mouillées, les doigts gras et même avec des gants.

Le principal avantage de l'appareil est son immense batterie de 7000 mAh. Il prend en charge la charge rapide de 45W et les fonctions de charge inversée filaire. Le système de caméra se compose d'un capteur principal de 50 MP et d'un capteur monochrome de 2 MP, tandis qu'une caméra frontale de 8 MP est installée pour les selfies.

Le OnePlus Turbo 6X prend en plus en charge les cartes mémoire microSD jusqu'à 2 TB et est équipé d'une puce NFC et de haut-parleurs stéréo. Le smartphone est disponible en trois couleurs. Ses dimensions sont de 165,85 x 76 x 8,55 mm et il pèse 208 grammes.

Les prix sont fixés en fonction de la capacité de stockage : la version 8/128 GB coûte 220 dollars, 8/256 GB 250 dollars, et la version haut de gamme 12/256 GB est à environ 295 dollars.