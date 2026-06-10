La nouvelle fusée russe Soyuz-5 arrive sur le marché international en tant que service

Roscosmos, en coopération avec le Kazakhstan, prévoit d'introduire le nouveau lanceur de classe moyenne Soyuz-5 sur le marché international des vols commerciaux. Selon le chef de la société d'État, Dmitry Bakanov, l'objectif principal n'est pas seulement d'utiliser la fusée avec succès, mais aussi de créer un service compétitif pour la livraison de charges utiles en orbite. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, les spécialistes de Roscosmos analysent les données de télémétrie du premier vol d'essai et apportent les ajustements nécessaires aux processus de conception et de production. Ces changements seront pris en compte dans la fabrication des deuxième et troisième fusées actuellement en préparation. Selon le plan, ces fusées seront entièrement prêtes et lancées dans l'espace l'été prochain.

Le premier vol de la Soyuz-5 a eu lieu le 30 avril depuis le cosmodrome de Baïkonour. Le test a été jugé réussi : les deux étages de la fusée ont fonctionné en mode standard et la maquette de charge utile a été placée en orbite selon la trajectoire prévue. Cette fusée est capable de transporter plus de 17 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse.

Développé par le centre spatial Progress de Samara, ce lanceur est conçu pour le lancement de divers engins spatiaux. Ses caractéristiques uniques incluent la livraison de charges utiles en orbite avec une grande précision et l'utilisation de composants de carburant relativement respectueux de l'environnement. Roscosmos vise à occuper une place sur le marché mondial des services spatiaux grâce à ces atouts.