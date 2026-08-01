Microsoft optimise Windows 11 pour les ordinateurs équipés de 8 GB de RAM

Dans le contexte de la pénurie mondiale de ressources mémoire, Microsoft a entrepris d'améliorer les performances du système d'exploitation Windows 11 sur les appareils à faible capacité. Comme le rapporte ixbt.com, selon un nouveau plan publié sur le blog officiel de l'entreprise, des mesures seront prises d'ici la fin de l'année pour accroître l'efficacité du système pour les ordinateurs disposant de 8 GB de RAM ou moins. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, il est possible d'effectuer des tâches de base quotidiennes sur des ordinateurs équipés de Windows 11 et de 8 GB de RAM, mais des difficultés majeures surviennent lors des processus exigeants en ressources. Notamment, l'ouverture simultanée de plusieurs onglets dans le navigateur a également un impact négatif sur la vitesse du système, ce qui provoque le mécontentement des utilisateurs.

Pénurie de mémoire et tests de nouveaux appareils

La version du nouveau Surface Laptop avec 8 GB de RAM, récemment annoncée, avait été mise en vente au prix de 950 dollars. Lors des tests de cet appareil, les spécialistes ont constaté une baisse de performance même lors de l'exécution de tâches peu exigeantes. Ce type de situation a apparemment incité les experts de Microsoft à réexaminer l'architecture du système d'exploitation.

Les représentants de l'entreprise expliquent que le processus d'optimisation planifié vise à réduire considérablement la consommation de mémoire du système Windows. Cela garantira aux utilisateurs quotidiens un fonctionnement des ordinateurs plus rapide, plus stable et plus réactif.

Changements attendus et perspectives

Les nouvelles solutions logicielles développées par Microsoft devraient permettre aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de leurs appareils existants sans dépenses excessives. Compte tenu des prix de la RAM et des exigences du marché, il est crucial que les ordinateurs dotés de 8 GB conservent leur pertinence pendant longtemps.

Selon les experts, les mises à jour d'optimisation qui seront présentées d'ici la fin de l'année contribueront à améliorer considérablement les performances non seulement des appareils Surface, mais aussi de millions d'autres ordinateurs portables et de bureau similaires fonctionnant sous Windows 11.