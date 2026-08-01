Les processeurs AMD Zen 6 seront encore plus orientés gaming grâce à une nouvelle technologie

·33·Technologie
Les processeurs AMD Zen 6 seront encore plus orientés gaming grâce à une nouvelle technologie

Les processeurs Ryzen basés sur l'architecture de prochaine génération Zen 6 d'AMD devraient offrir de bien meilleures performances dans les jeux grâce à une technologie avancée de répartition de la charge entre les cœurs. Selon Videocardz, qui cite le développeur et expert bien connu 1USMUS (Yuriy Bubliy), cette nouvelle approche permettra au processeur de déterminer quels cœurs nécessitent le plus de puissance et de réallouer le budget énergétique des parties superflues. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

L'un des éléments clés de cette nouvelle technologie s'appelle le CPPC (Collaborative Processor Performance Control). Cette fonction permet au système d'exploitation et au micrologiciel intégré du processeur de gérer indépendamment les performances de chaque cœur individuel. En particulier, le paramètre FloorPerf est utilisé pour définir le niveau de performance minimal pour chaque cœur.

Réallocation des ressources des cœurs au profit des jeux

La plupart des jeux modernes n'utilisent pas pleinement l'architecture multicœur et s'appuient souvent sur un nombre limité de cœurs. La nouvelle technologie fonctionne précisément en tenant compte de cet aspect. Selon les données, le processeur peut réduire les performances de certains cœurs jusqu'au niveau minimal défini et ainsi rediriger l'énergie et les ressources libérées vers les cœurs les plus importants.

Un tel système de gestion intelligente augmente considérablement la stabilité pendant le jeu. Notamment, l'accent est mis sur l'amélioration de l'indicateur 1% Low, ce qui aide à réduire les chutes de framerate (stutters) et les saccades désagréables qui se produisent pendant le jeu.

Tests pratiques et résultats attendus

Les premières expériences menées par des spécialistes sur le Steam Deck ont montré que l'application d'une fonction similaire a immédiatement augmenté le taux de rafraîchissement 1% Low de 31,8 %. Le plus intéressant est que ce résultat a été enregistré sur la console de Valve à l'aide d'une puce dont l'architecture est nettement plus ancienne.

Si cette technologie est pleinement mise en œuvre dans les processeurs Ryzen de nouvelle génération dotés de l'architecture Zen 6, ce sera une grande avancée pour les passionnés et les the gamers. Les nouveaux processeurs pourront garantir un gameplay plus fluide et agréable dans les jeux non seulement grâce à une puissance de calcul pure, mais aussi grâce à une gestion judicieuse des ressources.

AMDRyzenZen 6VideocardzProcesseur
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Pourquoi utiliser un seul module de mémoire DDR5 n'est pas une si mauvaise idéePourquoi utiliser un seul module de mémoire DDR5 n'est pas une si mauvaise idéeAujourd'hui, 19:28Applications spéciales pour vaincre l'habitude du doomscrolling sur smartphoneApplications spéciales pour vaincre l'habitude du doomscrolling sur smartphoneAujourd'hui, 19:20Proposition d'une simplification radicale des procédures de licence spatiale aux États-UnisProposition d'une simplification radicale des procédures de licence spatiale aux États-UnisAujourd'hui, 18:58Mini-ventilateurs pour les jours chauds : analyse comparative des modèles bon marché et haut de gammeMini-ventilateurs pour les jours chauds : analyse comparative des modèles bon marché et haut de gammeAujourd'hui, 18:53Le réseau de satellites Rassvet commence-t-il à émettre des signaux au-dessus de l'Ukraine ?Le réseau de satellites Rassvet commence-t-il à émettre des signaux au-dessus de l'Ukraine ?Aujourd'hui, 18:31Microsoft optimise Windows 11 pour les ordinateurs équipés de 8 GB de RAMMicrosoft optimise Windows 11 pour les ordinateurs équipés de 8 GB de RAMAujourd'hui, 17:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement