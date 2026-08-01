Les processeurs AMD Zen 6 seront encore plus orientés gaming grâce à une nouvelle technologie

Les processeurs Ryzen basés sur l'architecture de prochaine génération Zen 6 d'AMD devraient offrir de bien meilleures performances dans les jeux grâce à une technologie avancée de répartition de la charge entre les cœurs. Selon Videocardz, qui cite le développeur et expert bien connu 1USMUS (Yuriy Bubliy), cette nouvelle approche permettra au processeur de déterminer quels cœurs nécessitent le plus de puissance et de réallouer le budget énergétique des parties superflues. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

L'un des éléments clés de cette nouvelle technologie s'appelle le CPPC (Collaborative Processor Performance Control). Cette fonction permet au système d'exploitation et au micrologiciel intégré du processeur de gérer indépendamment les performances de chaque cœur individuel. En particulier, le paramètre FloorPerf est utilisé pour définir le niveau de performance minimal pour chaque cœur.

Réallocation des ressources des cœurs au profit des jeux

La plupart des jeux modernes n'utilisent pas pleinement l'architecture multicœur et s'appuient souvent sur un nombre limité de cœurs. La nouvelle technologie fonctionne précisément en tenant compte de cet aspect. Selon les données, le processeur peut réduire les performances de certains cœurs jusqu'au niveau minimal défini et ainsi rediriger l'énergie et les ressources libérées vers les cœurs les plus importants.

Un tel système de gestion intelligente augmente considérablement la stabilité pendant le jeu. Notamment, l'accent est mis sur l'amélioration de l'indicateur 1% Low, ce qui aide à réduire les chutes de framerate (stutters) et les saccades désagréables qui se produisent pendant le jeu.

Tests pratiques et résultats attendus

Les premières expériences menées par des spécialistes sur le Steam Deck ont montré que l'application d'une fonction similaire a immédiatement augmenté le taux de rafraîchissement 1% Low de 31,8 %. Le plus intéressant est que ce résultat a été enregistré sur la console de Valve à l'aide d'une puce dont l'architecture est nettement plus ancienne.

Si cette technologie est pleinement mise en œuvre dans les processeurs Ryzen de nouvelle génération dotés de l'architecture Zen 6, ce sera une grande avancée pour les passionnés et les the gamers. Les nouveaux processeurs pourront garantir un gameplay plus fluide et agréable dans les jeux non seulement grâce à une puissance de calcul pure, mais aussi grâce à une gestion judicieuse des ressources.