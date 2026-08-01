CATL présente une nouvelle batterie qui se recharge en 3 minutes et 44 secondes

CATL, leader mondial de la fabrication de sources d'alimentation pour véhicules électriques et appareils électroménagers, a présenté une nouvelle petite batterie de consommation capable de se charger de 10 à 80 pour cent en seulement 3 minutes et 44 secondes. Selon Ixbt.com, cette avancée montre qu'à l'aide des technologies modernes, le temps de recharge des véhicules électriques et des appareils mobiles entre dans une ère où il ne se mesure plus en minutes, mais en secondes. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Ces dernières années, la concurrence s'est intensifiée entre les grands constructeurs automobiles et les fabricants de batteries en matière de technologies de charge ultra-rapide. Notamment, BYD avait annoncé que son modèle de batterie Blade 2.0 pouvait faire le plein de 10 à 70 pour cent en 5 minutes. Cependant, Geely a amélioré ce chiffre en annonçant que sa batterie Golden Brick prenait 4 minutes et 22 secondes pour le même volume.

Malgré cela, CATL, l'un des leaders du secteur, avait déjà présenté une batterie commerciale fonctionnant à une vitesse de 8C, capable de passer de 20 à 80 pour cent de charge en 6 minutes et 48 secondes. Cependant, la toute dernière innovation de l'entreprise en matière de petite capacité pour le grand public surpasse ces résultats et enregistre l'un des taux de vitesse les plus élevés.

Tendances du marché et réalisations d'autres entreprises

Il est noté que cette nouvelle batterie n'est pas encore utilisée directement dans les automobiles, c'est pourquoi elle ne peut pas être directement comparée aux technologies déjà déployées dans les véhicules de marques telles que BYD et Geely. Néanmoins, il ne s'agit pas d'un simple test en laboratoire, mais d'un bloc de batteries à part entière testé dans des conditions réelles de charge rapide.

De plus, sur le marché, non seulement CATL mais aussi d'autres grands acteurs travaillent sur des technologies de charge aussi rapides. Notamment, le groupe FAW a récemment annoncé que sa batterie pouvait atteindre une charge de 10 à 70 pour cent en 3 minutes et 41 secondes. Bien que cela diffère légèrement du chiffre de CATL, l'écart n'est que de quelques secondes.

Toutes ces tendances se résument à une seule idée générale : désormais, le temps de recharge des sources d'énergie se compte en secondes. Cela signifie qu'à l'avenir, l'utilisation des véhicules électriques deviendra un processus aussi rapide et pratique que le remplissage d'une voiture dans les stations-service traditionnelles.