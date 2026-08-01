« Derby de Londres » : Tottenham arrache la victoire contre Chelsea à la 90+2e minute

Dans un match amical de présaison disputé à Sydney, en Australie, les supporters ont assisté à toute l'intensité et au drame typiques de la Premier League. Affrontement au célèbre Stadium Australia, Chelsea et Tottenham Hotspur ont vu les « Spurs », réduits à 10, arracher la victoire dans les toutes dernières secondes.

Suivi par des millions de fans des Blues et des Spurs, ce match s'est soldé par un score de 1-2, entrant dans l'histoire comme l'une des rencontres les plus intenses de la tournée.

1. Buts rapides et débuts fracassants : La réponse de Tonali et Estevao

La rencontre a débuté sur un rythme élevé et avec des attaques tranchantes dès les premières minutes. Malgré le contexte de préparation estivale, les deux clubs londoniens ont livré un combat sans merci sur le terrain.

17e minute (0-1) : La nouvelle recrue de Tottenham, le milieu de terrain Sandro Tonali, a immédiatement démontré son talent dès ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Grâce à une attaque rapide et une frappe précise, Tonali a ouvert le score et mis les « Spurs » aux commandes.

21e minute (1-1) : Chelsea a répondu du tac au tocs. Le jeune attaquant brésilien Estevao a profité d'une erreur de la défense adverse pour rétablir l'équilibre et afficher 1-1 au tableau d'affichage.

La première mi-temps s'est ainsi conclue sur un score de parité très disputé et sur un rythme intense.

2. Tension sur la pelouse : Le carton rouge de Danso et la résilience de Tottenham

Dès l'entame de la seconde période, le scénario du match a pris une tournure dramatique. À la 49e minute, le défenseur de Tottenham Kevin Danso a été directement expulsé par l'arbitre pour un tacle dangereux.

Réduits à dix, les hommes d'Ange Postecoglou ont dû faire preuve d'une grande rigueur défensive et s'appuyer sur des contre-attaques pendant plus de 40 minutes. De son côté, Chelsea, malgré sa supériorité numérique, a eu du mal à percer la défense adverse.

3. Le drame de la 90+2e minute : Le but décisif de Richarlison

Alors que le match semblait se diriger vers un match nul, Tottenham a fait preuve d'un courage exemplaire dans le temps additionnel.

Mené à la 90+2e minute, un contre rapide a été conclu par l'attaquant brésilien Richarlison d'une frappe clinique qui a trompé le gardien des « Blues », offrant une victoire dramatique à son équipe réduite à dix.

Feuille de match amical :

Chelsea — Tottenham Hotspur — 1:2

Buts : Sandro Tonali 17' (0:1), Estevao 21' (1:1), Richarlison 90+2' (1:2).

Expulsion : Kevin Danso 49' (Tottenham).

Lieu : Stadium Australia (Sydney).

4. Bilan de la saison dernière et premiers tests pour le nouvel exercice

Pour les deux clubs, cette rencontre a servi de test crucial pour évaluer leur forme avant la nouvelle saison. À l'issue de la saison 2024/2025 :

Chelsea s'était contenté de la 10e place au classement avec 52 points.

Tottenham avait quant à lui connu une saison difficile, terminant à la 17e position avec 41 points.

Pour la 1re journée de la nouvelle saison de Premier League, les Blues se déplaceront sur la pelouse de Fulham le 24 août. Les « Spurs » affronteront quant à eux Brentford à l'extérieur le 22 août.

Conclusion

Ce « derby de Londres » à Sydney a prouvé une fois de plus que les matches de présaison ne sont jamais de simples rencontres amicales. Si Tottenham a montré qu'il était mentalement prêt pour la nouvelle saison en s'imposant en infériorité numérique, l'incapacité de Chelsea à capitaliser sur sa supériorité numérique constitue un signal d'alarme pour l'avenir.

Selon vous, Chelsea et Tottenham réussiront-ils à intégrer le Top 4 en Premier League cette saison ? Laissez vos pronostics en commentaire !