Le Real Madrid et Vinicius Junior poursuivent les négociations pour une prolongation

La question de la prolongation du contrat entre l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, et la direction est devenue l'un des sujets majeurs autour de l'équipe. Actuellement, l'accord en cours du joueur brésilien court jusqu'à l'été 2027, et les parties ne parviennent pas encore à un consensus sur les conditions du nouveau bail. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par The Athletic, les divergences financières entre le Real Madrid et les représentants du joueur persistent. Les deux parties prévoient de s'asseoir à nouveau autour de la table des négociations dans les semaines à venir afin de clarifier cette situation.

Le marché des transferts et l'intérêt d'Arsenal

Dans le contexte d'incertitude concernant l'avenir du joueur, le club anglais d' Arsenal suit la situation de près. L'entraîneur principal des Gunners, Mikel Arteta, s'intéresse personnellement aux services de Vinicius Junior pour renforcer l'attaque de l'équipe et évalue les possibilités de passer à l'offensive lors du mercato.

Selon la source, l'ailier brésilien dispose actuellement de trois voies principales : prolonger son contrat avec le Real Madrid, attendre l'été prochain pour quitter le club en tant qu'agent libre, ou rejoindre l'effectif d'Arsenal dès le mercato estival.

Exigences financières et politique du club

Les exigences de Vinicius Junior constituent un véritable casse-tête pour la direction du club merengue. Le joueur réclame un package financier d'environ 30 millions d'euros comprenant un salaire de base, des bonus liés aux performances ainsi qu'une prime spéciale pour la prolongation du contrat. Un tel type de contrat n'a encore jamais été observé dans l'histoire du Real Madrid.

De son côté, le club royal n'a pas l'intention de renoncer à son plafond salarial strict. Alors que le club refuse de dépasser la limite financière fixée, les représentants du joueur considèrent le bonus spécial demandé comme le seul moyen d'augmenter ses revenus.

Les futures négociations entre les parties revêtiront une importance décisive dans la prise de décision finale. On s'attend à ce que l'avenir de Vinicius à Madrid ou son départ vers un autre championnat soit clarifié dans les prochains jours.