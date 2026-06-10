Le Samsung Galaxy S27 apparaît en ligne pour la première fois

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Le Samsung Galaxy S27 apparaît en ligne pour la première fois

Le futur smartphone phare de Samsung, le Galaxy S27, est apparu pour la première fois dans la base de données GSMA. Il s'agit de la première preuve officielle provenant d'une source réputée confirmant l'existence de l'appareil. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Dans les documents, ce modèle est répertorié sous le numéro de catalogue SM-S952U. Selon le système de dénomination traditionnel de Samsung, cela indique qu'il s'agit d'une version destinée au marché américain et liée à un opérateur mobile.

Pour l'instant, les spécifications techniques de l'appareil n'ont pas été entièrement révélées, mais selon les rumeurs, le Galaxy S27 pourrait être doté d'un écran fabriqué par la société chinoise BOE et d'une plateforme Exynos 2600. Parallèlement, il est supposé que le modèle Galaxy S27 Ultra sera équipé de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Il existe également des rapports indiquant que Samsung prépare un système de caméra mis à jour pour le Galaxy S27, bien qu'aucun changement radical ne soit attendu dans ce domaine. Si l'entreprise suit son calendrier traditionnel de mise à jour des flagships, la série Galaxy S27 sera présentée en février 2027.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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