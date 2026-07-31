Le Service fédéral de surveillance financière de la Fédération de Russie (Rosfinmonitoring) a inscrit Pavel Durov, le fondateur de la messagerie Telegram, sur la liste des terroristes et des extrémistes. Selon l'agence TASS, cette décision a été prise dans le contexte d'affaires pénales engagées contre l'entrepreneur et du non-respect des exigences des agences de sécurité, ce qui attire l'attention de la communauté IT et du marché numérique mondial. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est indiqué qu'en Russie, Pavel Durov a été inculpé d'aide aux activités terroristes et qu'une procédure de recherche internationale a été lancée à son encontre. Selon les données du Service fédéral de sécurité (FSB), l'administration de Telegram n'a pas donné suite aux demandes de suppression des groupes, canaux et bots utilisés par les services spéciaux ukrainiens et diverses organisations extrémistes pour préparer des crimes et des attaques terroristes sur le territoire russe.

Statistiques et exigences des autorités

Selon les chiffres fournis par les organismes officiels, plus de 153 000 crimes commis à l'aide de la messagerie Telegram ont été enregistrés en Russie depuis 2022. Dans ces affaires, Roskomnadzor a envoyé plus de 150 000 demandes de suppression de contenus illicites, mais la plupart d'entre elles sont restées sans réponse.

En réponse à ces mesures drastiques, Pavel Durov lui-même a déclaré que les autorités officielles russes l'avaient inscrit sur la liste des terroristes précisément parce qu'il avait refusé de se plier aux exigences de surveillance de masse et de censure. Il a souligné que la protection de la vie privée et de la liberté des utilisateurs de la messagerie reste l'un de ses principes fondamentaux.

Rappelons que de tels conflits juridiques et politiques autour de la plateforme Telegram ont déjà été observés à plusieurs reprises. Cependant, les mesures actuelles et le lancement de la recherche internationale pourraient avoir un impact sérieux sur l'activité de l'une des messageries les plus populaires au monde ainsi que sur les conséquences juridiques pour son fondateur.