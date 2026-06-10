Les ordinateurs portables Lenovo vont augmenter en raison de la hausse des prix de la RAM et des SSD

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Les ordinateurs portables Lenovo vont augmenter en raison de la hausse des prix de la RAM et des SSD

Lenovo se prépare à augmenter une nouvelle fois les prix de ses ordinateurs et ordinateurs portables. Selon la ressource chinoise Sina, l'entreprise a déjà informé ses partenaires et distributeurs des nouveaux tarifs qui entreront en vigueur en juillet. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est indiqué que le prix de certains modèles populaires augmentera de plus de 1 000 yuans, soit environ 150 dollars. Pour Lenovo, il s'agira de la deuxième augmentation de prix en 2024. La hausse du coût des ordinateurs et portables finis est liée à l'augmentation des coûts de la RAM (DRAM) et des périphériques de stockage (SSD et HDD).

Les analystes de TrendForce avaient prévu en avril dernier que les prix de la DRAM pourraient bondir jusqu'à 63 % en un trimestre. Les experts de Lexar estiment que les prix de la RAM pourraient doubler d'ici la fin de l'année.

Actuellement, l'existence de contrats à long terme ne garantit pas la livraison des produits à temps, car la demande du marché dépasse largement les capacités de production. Auparavant, ASUS, Framework, Maingear et plusieurs autres grandes marques avaient également annoncé des augmentations de prix.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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