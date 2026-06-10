Le vaisseau spatial Soyuz MS-29 testé pour son étanchéité à Baïkonour

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Le vaisseau spatial Soyuz MS-29 testé pour son étanchéité à Baïkonour

Les tests pneumo-vide du vaisseau spatial habité Soyuz MS-29 ont débuté au cosmodrome de Baïkonour. Ce processus est effectué pour vérifier l'étanchéité de la coque et des systèmes du vaisseau. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Les spécialistes de la société de fusées et d'espace Energia ont placé l'appareil sur les berceaux d'une chambre à vide spéciale. Au cours des tests, le vaisseau est vérifié dans un environnement hélium-air afin de détecter toute fuite potentielle et de garantir la fiabilité des systèmes de bord dans les conditions au sol.

Cette étape est considérée comme l'un des processus les plus importants de la préparation au vol. Ce n'est que lorsque tous les indicateurs techniques seront conformes aux normes que le vaisseau passera aux étapes de préparation suivantes.

Selon le planning, le lancement du Soyuz MS-29 est prévu pour le 14 juillet 2026. Le vaisseau est destiné à transporter l'équipage de la 75e expédition principale vers la Station spatiale internationale.

BaïkonourSoyuz MS-29EspaceTechnologieRussie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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