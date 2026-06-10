Zest : Une nouvelle application qui montre où les gens mangent vraiment

Une nouvelle startup vise à changer radicalement la façon dont les gens trouvent leurs lieux de restauration préférés. La nouvelle application, appelée Zest, utilise une combinaison de données de transaction et d'AI pour fournir des recommandations personnalisées basées sur les endroits où les utilisateurs mangent, boivent ou prennent un café. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Fondé en novembre 2024, le projet Zest a déjà levé 1,8 million de dollars en financement pré-amorçage auprès d'investisseurs tels qu'Alexis Ohanian (776) et Steve Jang (Kindred Ventures). Après avoir passé avec succès la phase de test bêta, l'application est désormais disponible pour le grand public. En quelques semaines après son lancement, elle a attiré plus de 100 000 visites et continue d'élargir sa base d'utilisateurs.

Le principal avantage de l'application Zest est que ses recommandations sont basées sur des données réelles plutôt que sur des classements abstraits. Les utilisateurs lient leurs cartes de crédit à l'application via Plaid. Le système filtre les dépenses uniquement dans la catégorie alimentation et boissons pour créer une carte de restauration personnelle. Les établissements de restauration rapide sont exclus de la liste pour ne pas encombrer la carte.

L'un des fondateurs de l'application, Mario Gomez-Hall (anciennement responsable du design chez Saturn), et le cofondateur technique Alex Moller (ayant de l'expérience chez Apple et d'autres grandes entreprises) mettent l'accent sur l'aspect social du projet. Ils estiment que Zest aide à identifier non pas seulement les restaurants étoilés Michelin pour se vanter, mais les endroits que les gens visitent régulièrement, qui sont réellement délicieux et fiables.

Les utilisateurs peuvent non seulement créer leurs propres cartes, mais aussi suivre les profils d'amis ou de créateurs populaires pour obtenir des informations sur de nouveaux lieux. En combinant des éléments de réseaux sociaux comme le service Find My d'Apple ou Snap Map avec des données financières, il devient un service de nouvelle génération offrant une réelle valeur aux consommateurs.