L'IA commence à surveiller les pandas au zoo de Moscou

Un système d'IA qui suit l'emplacement et l'activité des animaux en temps réel a été introduit au zoo de Moscou. Ce projet est actuellement en mode pilote et fournit aux visiteurs des informations précises sur la localisation des animaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le système surveille actuellement trois types d'animaux : le léopard Mizer, le puma Gabriel et les célèbres pandas — Jui, Dindin et Katyusha. Les informations indiquant si un animal se trouve dans un enclos extérieur ou intérieur, ainsi que ce qu'il fait, sont affichées sur des écrans à côté des enclos et sur des panneaux interactifs dans tout le zoo.

Les développeurs expliquent que si un animal n'est pas visible (par exemple, s'il est caché derrière des buissons), le système confirme sa présence et conseille aux visiteurs de regarder attentivement. Pour entraîner l'IA, des spécialistes ont traité manuellement de grandes quantités de séquences vidéo pour apprendre aux algorithmes à reconnaître le comportement des animaux.

À l'avenir, il est prévu d'étendre cette technologie à l'ensemble du zoo et de l'intégrer au site officiel ainsi qu'à une carte interactive. Le nombre de comportements surveillés sera également augmenté. Actuellement, des panneaux d'information spéciaux décrivant les caractéristiques des animaux participant au projet ont été installés dans l'ancienne zone.