La station mobile automatisée pour drones PASECA présentée en Iakoutie

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La station mobile automatisée pour drones PASECA présentée en Iakoutie

La station mobile automatisée PASECA destinée aux véhicules aériens sans pilote a été présentée en Iakoutie. Ce projet est mis en œuvre par la société Forpost, résident du technoparc de Iakoutie et participant au centre scientifique et de production Polyarniy. C'est ce qu'a rapporté le centre de presse de la République de Sakha à Moscou, selon Ixbt.com rapporte.

La station assure l'amarrage automatique, le chargement et la maintenance des drones. Selon les développeurs, cette technologie permet d'organiser le fonctionnement autonome des systèmes sans pilote et de réduire le besoin d'une intervention constante des opérateurs.

La nouvelle technologie peut être utilisée pour la surveillance, l'inspection des infrastructures, le contrôle environnemental ainsi que pour les opérations de recherche et de sauvetage. Le système prend en charge des drones de différents modèles et fabricants. Le projet a obtenu le statut de résident de Skolkovo et a remporté le programme Technovostok 2030, bénéficiant d'une subvention de 9,99 millions de roubles.

Le ministre de l'Innovation de Iakoutie, Pyotr Nikolaev, a souligné que de telles solutions sont très pertinentes pour une région aux vastes territoires et aux conditions climatiques difficiles. Actuellement, l'équipement a été livré à Iakoutsk et est prêt pour des tests pratiques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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